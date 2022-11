Ryanair lancia la rotta per l’Irlanda Napoli-Shannon

Per l’estate 2023, Ryanair ha annunciato una nuova rotta per l’Irlanda da Napoli a Shannon come parte del suo operativo per l’estate 2023, con due voli alla settimana a partire da aprile.

«Con la Pasqua e l’estate 2023 che si avvicinano velocemente, siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti di Napoli con l’aggiunta al nostro operativo per l’estate 2023 di una nuova rotta verso Shannon – ha dichiarato il direttore marketing & digital di Ryanair Dara Brady – Questa nuovo collegamento darà ai nostri clienti l’opportunità di visitare l’Isola di Smeraldo e di esplorare le numerose meraviglie dell’Irlanda, dai castelli ricchi di storia alle iconiche coste, fino alle affascinanti città».