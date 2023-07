Ryanair lancia la rotta Pisa-Porto per l’inverno

Novità nel network italiano di Ryanair: si tratta della rotta da Pisa a Porto.

Il volo sarà attivo tre volte alla settimana, nell’ambito dell’operativo per l’inverno 2023 della compagnia

Per Mauro Bolla, country manager Italia di Ryanair: «Con questa nostra nuova rotta da Pisa a Porto per l’inverno 2023, che verrà operata con tre voli settimanali, offriamo ai nostri clienti del bacino di Pisa ancora più scelta per le vacanze invernali, con le tariffe più basse in Europa.

il manager aggiunge come Porto sia diventata «una destinazione imperdibile, ideale per un break invernale grazie alla splendida architettura, ai mercatini di Natale che aspettano solo di essere esplorati e all’ottima cucina portoghese che offre tante specialità».