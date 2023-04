Ryanair, offensiva in Calabria con 19 rotte estive

Offensiva della compagnia a basso costo Ryanair sulla Calabria con l’operativo estivo, che prevede collegamenti da Crotone e Lamezia con 19 rotte, incluse due nuove per Treviso e Venezia, nonché maggiori frequenze su otto tratte tra cui Lamezia-Bologna, Lamezia-Malta e Crotone-Milano Bergamo.

Si tratta di un operativo record per il quale la low cost ha previsto un aereo basato per la summer ’23, con un investimento da 100 milioni di euro.

A conti fatti, Ryanair opererà oltre 220 voli settimanali per l’estate 2023 da e per la Calabria, pari a un +21% rispetto al 2019.

Per Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l’Italia: «L’impegno del vettore nell’offrire il più grande operativo di sempre per l’estate 2023 in Calabria è reso evidente dal cospicuo investimento economico che genererà anche un positivo indotto in termini occupazionali. Da evidenziare le due nuove rotte Crotone-Treviso e Lamezia-Venezia che completano un’adeguata offerta all’utenza della regione».