Ryanair, offensiva invernale: più voli in Puglia e a Bologna

Offensiva operativa di alto spessore nella winter di Ryanair in Italia, in particolare sulla Puglia e su Bologna. Nel dettaglio, da e per i due hub pugliesi, Bari e Brindisi, il vettore low cost effettuerà oltre 600 voli settimanali lungo 45 rotte, tra cui quattro new entry invernali per Marsiglia, Norimberga, Tirana e Trieste, insieme a frequenze aumentate su rotte esistenti popolari come Budapest, Cagliari, Madrid, Milano Malpensa, Pisa, Sofia e Torino.

Per l’operativo invernale Ryanair si servirà dei cinque aeromobili attualmente basati in Puglia (tre a Bari, due a Brindisi), che rappresentano un investimento di 500 milioni di euro e supportano oltre 4.600 posti di lavoro nella regione.

La “piazza” pugliese è sicuramente una delle aree più interessanti per Ryanair, con un trasportato che quest’anno toccherà i 6 milioni di passeggeri (+7%).

Così Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair: «Operiamo sulla Puglia da vent’anni, durante i quali abbiamo effettuato investimenti significativi nella regione, tra cui i nostri cinque aeromobili basati e supportando oltre 4.600 posti di lavoro locali. Incrementando il turismo in entrata grazie a un significativo miglioramento della connettività per i residenti della Puglia».

Non meno rilevante l’impegno operativo di Ryanair su Bologna dove, sempre per l’inverno, vengono attivate 43 rotte, incluse tre nuove direttrici per Olbia, Palma di Maiorca e Reggio Calabria, insieme a un incremento di frequenze su oltre dieci note destinazioni esistenti come Barcellona, Malta, Vienna e Lamezia Terme.

L’operativo invernale 2024 di Ryanair opererà principalmente con gli attuali 11 aeromobili della compagnia aerea basati a Bologna, inclusi quattro Gamechanger, che rappresentano un investimento di oltre 1 miliardo di euro. Anche Bologna rappresenta un serbatoio di utenza di un certo rilievo se si considera che per quest’anno si prevede un traffico complessivo di circa 5,8 milioni di passeggeri (+9% rispetto al 2023).