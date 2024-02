Ryanair, stop ai voli per Tel Aviv fino alla riapertura del Terminal 1

Terminal 1 dell’aeroporto Ben Gurion chiuso e voli Ryanair da e per Tel Aviv cancellati dal 27 febbraio. È la risposta della compagnia irlandese alla direzione dello scalo israeliano, che ha respinto la richiesta di riaprire il Terminal 1 per i vettori low cost.

Ryanair, che ha ripreso i voli giornalieri per Tel Aviv il 1° febbraio scorso, è costretta a operare al più costoso Terminal 3. In questo modo i costi per le compagnie sono più elevati e, di conseguenza, anche le tariffe per i passeggeri subiscono un rincaro.

Il vettore ha sollecitato il Ben Gurion ad applicare, provvisoriamente i prezzi concordati per i passeggeri del Terminal 1 ai voli Ryanair fino alla riapertura dello stesso, ma l’aeroporto israeliano ha rifiutato. Di conseguenza, i voli a basso costo rimarranno sospesi fino a quando l’aeroporto internazionale di Tel Aviv non riaprirà il Terminal 1.

«Abbiamo lavorato duramente con il governo israeliano e l’aeroporto Ben Gurion per ripristinare i voli Ryanair da/per Tel Aviv il 1° febbraio scorso – fa sapere il ceo di Ryanair Dac, Eddie Wilson – Siamo rimasti profondamente delusi dal rifiuto di riaprire il Terminal 1 low-cost dove Ryanair opera normalmente. Non siamo contrari al momentaneo spostamento dei voli Ryanair al Terminal 3, a causa del forte calo del traffico da/per Tel Aviv, ma mantenendo i costi concordati per il Terminal 1, anziché vedere applicati i prezzi del Terminal 3».

«Ryanair sostiene il Ben Gurion e la ripresa dei viaggi aerei da/per Israele, ma non possiamo farlo e non possiamo chiedere ai nostri passeggeri di pagare tariffe aeree più alte mentre l’aeroporto tiene chiuso il Terminal 1 low-cost e sposta i nostri voli al Terminal 3 ad alto costo, addebitando tariffe che non sono mai state concordate con Ryanair. Chiediamo nuovamente al Ben Gurion di indicare una data in cui verrà riaperta la struttura a basso costo del Terminal 1, che consentirà a Ryanair di riprendere la programmazione e vendita dei voli a basso costo da/per Tel Aviv».