Ryanair vola a Bristol da Venezia nella summer 2023

Cresce il network di Ryanair da Venezia. La compagnia aerea ha annunciato una nuova rotta dallo scalo della città lagunare per Bristol come parte del proprio operativo per la stagione summer 2023. Il collegamento sarà disponibile quattro volte a settimana da aprile dell’anno prossimo.

In occasione della new entry, il vettore ha lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e sfruttare tariffe scontate.

Commenta il country manager per l’Italia, Mauro Bolla: «Con l’avvicinarsi della Pasqua e dell’estate ’23, siamo lieti di offrire ancora scelta e valore ai nostri clienti italiani con l’aggiunta di questa nuova rotta per Bristol, come parte del nostro operativo per l’estate ’23».