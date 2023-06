Safari luxury, Marriott aprirà in Tanzania il Jw Serengeti Lodge

Prestigiosa eccellenza in Africa per Marriott International, che ha annunciato la firma di un accordo con Delaware Investment Limited per l’apertura del suo primo safari lodge di lusso in Tanzania, il Jw Marriott nel Serengeti.

Il lodge, la cui apertura è prevista per il 2026, sarà all’interno del Serengeti National Park, sito Patrimonio dell’Unesco e una delle più rinomate destinazioni per i safari in Africa.

Il Jw Marriott Serengeti Lodge offrirà 30 suite, di cui due presidenziali, tutte dotate di una piscina e di una terrazza privata, oltre che numerosi ristoranti e spazi per meeting.

«Abbiamo collaborato da subito con Delaware Investment Limited per questo importante progetto – ha spiegato Jenni Benzaquen, svp brand portfolio Europe, Middle East and Africa di Marriott International – che testimonia il nostro crescente impegno nell’offrire esperienze indimenticabili ai nostri ospiti».

Jw Marriott Serengeti Lodge si unisce al Jw Marriott Masai Mara Lodge aperto all’inizio di quest’anno, in Kenya. In Africa, Marriott International conta più di 120 strutture.