Sandals, Casagrande: «Cresce l’offerta luxury per il mercato Italia»

Sandals amplia l’offerta luxury e aumenta la capacità, a partire dall’imminente inaugurazione del suo 18° resort Sandals Saint Vincent and The Grenadines in programma il 27 marzo, «una nuova destinazione per noi e la nona ai Caraibi – commenta durante la Bit Christian Casagrande, sales manager Southern Europe di Sandals Resorts – C’è grande entusiasmo per una destinazione ancora tutta da scoprire, meno popolare nell’area».

Nei piani del Gruppo, debutteranno due nuove strutture in Giamaica – un Sandals e un Beaches – nella zona di Ocho Rios. «Oltre alle new entry, continuiamo a investire nel restyling dei resort esistenti e proseguiamo nel percorso Sandals 2.0 partito da Curacao nel 2022, con la nostra nuova filosofia e un prodotto più vicino alle esigenze della clientela europea», spiega Casagrande.

Il mercato più redditizio resta «quello nord americano, seguito da Uk e dalla Germania. Ma anche il mercato italiano sta crescendo e abbiamo grandi aspettative per il 2024. Rinnoviamo la collaborazione con i principali tour operator in Italia e lavoriamo in comarketing per trasferire agli agenti di viaggi il messaggio di una vendita consapevole».

È vero che target di riferimento in Europa è quello dei viaggi di nozze, ma «stiamo assistendo a un cambio di tendenza: crescono i clienti altospendenti che non sono in luna di miele, stanno scegliendo le nostre strutture anche coppie più mature o famiglie che cercano un prodotto all inclusive di alto livello», dice il manager.

E ancora, dopo lo stop causato dalla pandemia, «già dal 2022 sono ripartiti i matrimoni nei nostri resort. Una scelta che coinvolge anche gli italiani: le coppie giovani, per esempio, meno legate ai matrimoni tradizionali; oppure chi si sposa in seconde nozze e cerca di celebrare il matrimonio in maniera originale».