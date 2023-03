Santanchè “libera” 25 milioni per il turismo sostenibile

Pioggia di risorse per il turismo green in Italia. Sono in arrivo dal Mitur – attraverso l’attivazione del Fondo per il turismo sostenibile – 25 milioni di euro per rafforzare le grandi destinazioni culturali, fronteggiare il fenomeno dell’overtourism, favorire la transizione ecologica del settore e sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche.

Un’operazione governativa, in sintonia con il Pnrr, finalizzata a promuovere l’ecoturismo e il turismo sostenibile, appunto, “minimizzando gli impatti economici, ambientali e sociali e generando al contempo reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali”, specifica il Mitur.

Nel decreto appena firmato dal ministro del Turismo Daniela Santanchè le disposizioni applicative per il riparto e l’erogazione delle risorse. Nello specifico, 5 milioni di euro sono stanziati per il 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, il Mitur pubblicherà sul proprio sito uno o più avvisi per la selezione di progetti, individuando le imprese della filiera e le strutture ricettive beneficiarie del provvedimento.

«È un passo importante per incentivare un turismo sempre più sostenibile, in grado di favorire la destagionalizzazione e la distribuzione dei flussi nel tempo, allungando la stagione turistica a tutto l’anno», commenta Santanchè.