Sardegna, Falkensteiner gestirà l’Arbatax Park

Falkensteiner Michaeler Tourism Group ha assunto la gestione operativa dell’Arbatax Park Resort, uno dei più grandi complessi turistici della Sardegna e considerato un resort dal concept unico al mondo.

La partnership a lungo termine prevede un ampio programma di sviluppo, restyling e riposizionamento, sostenuto da investimenti per circa 30 milioni di euro. Attualmente, l’Arbatax Park Resort dispone di circa 900 camere, distribuite tra gli hotel all’interno del complesso. L’obiettivo è una modernizzazione graduale e un riposizionamento qualitativo secondo gli standard di servizio Falkensteiner, nel pieno rispetto dell’identità culturale e della sensibilità ecologica del sito.

Situato su una penisola di oltre 60 ettari lungo la costa orientale dell’isola, l’Arbatax Park Resort è interamente inserito all’interno di una riserva naturale. Sviluppato da Giorgio e Angela Mazzella, il resort è riconosciuto come progetto di riferimento a livello internazionale ed è stato più volte premiato – da ultimo nel 2025 – come miglior eco-resort al mondo, a conferma di un percorso pluriennale orientato alla sostenibilità ambientale, alla tutela della biodiversità e all’integrazione con il paesaggio naturale.

Falkensteiner Michaeler Tourism Group (Fmtg) porterà avanti con coerenza l’esperienza e il know how costruiti nel corso di decenni dal proprietario Giorgio Mazzella, considerato un pioniere del turismo vacanziero in Sardegna sin dal 1964 e protagonista nella progettazione e realizzazione di modelli ricettivi orientati alla sostenibilità, integrandoli in modo mirato nello sviluppo futuro del resort.

«Con Fmtg abbiamo trovato un partner che condivide i nostri valori e la nostra visione di turismo sostenibile. L’accordo di lungo periodo, il piano di investimenti e il nuovo riconoscimento come miglior eco-resort del 2025 confermano la solidità e la prospettiva futura del resort», ha dichiarato Giorgio Mazzella.

«Investiamo dove crediamo in una prospettiva comune a lungo termine: in luoghi forti, valori chiari e partnership affidabili. L’Arbatax Park Resort incarna tutto questo in modo unico», ha affermato Erich Falkensteiner, presidente del consiglio di sorveglianza della Fmtg.