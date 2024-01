Sardegna, voli estivi Ita in continuità: vendite aperte

Via libera dell’Enac alla continuità territoriale sulla Sardegna e Ita ha già avviato la vendita dei biglietti per la prossima estate.

In una lettera inviata il 15 gennaio ad Assoclearance – l’associazione che gestisce l’assegnazione degli slot negli aeroporti – e alla Regione Sardegna – Assessorato dei Trasporti, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile chiarisce la vicenda dell’assegnazione degli slot per i voli in regime di oneri di servizio pubblico.

«In particolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata sul portale di Enac – rispetto ai movimenti orari sull’aeroporto di Milano Linate per i voli in onere di servizio pubblico, Enac ha autorizzato Assoclearance a superare il limite dei 18 movimenti orari e, contestualmente, ha autorizzato il programma operativo di Ita Airways per la stagione estiva. In questo modo, i passeggeri interessati possono già prenotare i voli da e per la Sardegna per i collegamenti con Linate e Fiumicino anche per i prossimi mesi». I voli ai quali Enac si riferisce sono soprattutto quelli successivi al 31 marzo.

Ricevuta l’autorizzazione da Enac e dalla Regione Sardegna sui voli Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa e Cagliari-Milano Linate e viceversa, Ita quindi ha comunicato che ha già fatto scattare la vendita dei biglietti per i voli della stagione estiva 2024.

Ita, che gestisce le due rotte in esclusiva fino al 24 ottobre 2024, opererà i seguenti voli:

sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa 7 frequenze giornaliere fino a settembre , una in più rispetto a quelle previste dal decreto d’imposizione degli oneri per il mese di aprile, e 8 a ottobre ;

, una in più rispetto a quelle previste dal decreto d’imposizione degli oneri per il mese di aprile, e ; sulla rotta Cagliari-Milano Linate e viceversa 5 frequenze giornaliere, una in più rispetto a quelle previste dal decreto d’imposizione degli oneri nei mesi da aprile a luglio.

Inoltre, da mercoledì 17 gennaio saranno in vendita anche i voli in continuità territoriale fra Trieste e Milano Linate. Lo scorso 14 agosto Ita si era aggiudicata la gara indetta da Enac per gestire la rotta in esclusiva fino al 31 agosto 2026 ed è stata autorizzata ad avviare la vendita dei ticket per la stagione estiva fino al 26 ottobre 2024. L’operativo prevede 2 frequenze giornaliere, dal lunedì al venerdì, e una il sabato, con orari che garantiranno la partenza da Trieste nella prima mattinata e il rientro da Milano Linate in serata.