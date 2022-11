Sas, da febbraio 2023 voli diretti da Copenaghen a New York Jfk

I soldi del #Pnrr per il #turismo non bastano a sostenere e rilanciare il comparto. Lo ha ribadito il ministro Daniela #Santanchè , intervenendo all’assemblea nazionale dell’Anci – l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.Dopo aver esordito definendo i sindaci degli 8.000 Comuni italiani degli «utentici eroi», per il coraggio mostrato durante la pandemia, Santanchè ha sottolineato come l’ #Anci abbia «saputo interpretare i bisogni della nazione, spesso anticipando e innovando».