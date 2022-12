Sas, ok dagli Usa per gli accordi collettivi con i piloti

La compagnia scandinava Sas ha annunciato che lo Us Bankruptcy Court for the Southern District di New York ha approvato i nuovi accordi collettivi (di 5,5 anni tra cui quello transattivo annunciati a luglio scorso) con i sindacati dei piloti.

Anko van der Werff, president and chief executive officer di Sas, ha dichiarato: «Proseguono i progressi del piano di trasformazione Sas Forward e del capitolo 11. Gli accordi di contrattazione collettiva di 5,5 anni con i sindacati dei piloti Sas Scandinavia, che sono stati negoziati questa estate, sono stati approvati».

L’approvazione, ha concluso il ceo, «riflette il supporto e il contributo dei piloti al nostro piano di trasformazione, necessario per costruire una compagnia forte e competitiva per le generazioni a venire».