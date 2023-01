Saudia intensifica le iniziative per la sostenibilità aerea

Volare all’insegna della sostenibilità è il nuovo must di Saudia, Saudi Arabian Airlines, che in tal modo aspira a essere una compagnia aerea leader nel settore che riconosce la propria responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società, e che considera il tema della sostenibilità come parte integrante della strategia aziendale.

Lo scopo è promuovere in futuro un modo sostenibile di volare e di ridurre le emissioni e per raggiungere questo obiettivo, è impegnata in una serie di progetti sostenibili e nuove iniziative ecologiche, tra cui spicca il Green Points Program: un programma che premia i passeggeri che si impegnano a proteggere l’ambiente.

Il programma è stato implementato su un volo in partenza da Jeddah e diretto a Madrid il 12 maggio durante il Sustainable Flight Challenge (Tsfc) presentato da SkyTeam Alliance. Gli ospiti di Saudia, preselezionando il loro pasto in volo durante la fase di check in, possono ridurre lo spreco di cibo e di imballaggi che finiscono in discarica e, in questo modo, ridurre anche il peso delle scorte a bordo, risparmiando così carburante. Il programma Green Points offre agli ospiti la possibilità di viaggiare con meno bagagli, ed è incoraggiato grazie alla generosa assegnazione di Green Points. Questo approccio contribuisce in modo significativo all’efficienza dei consumi.

Altra operazione di rilievo è la Voluntary Carbon Market Initiative: Saudia è la prima compagnia partner dell’area Mena a partecipare all’iniziativa Voluntary Carbon Market avviata un anno fa. A proposito dell’obiettivo dell’Arabia Saudita di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2060 e di ridurre il suo impatto sul cambiamento climatico, il Fondo Pubblico per gli Investimenti (Pif) ha istituito il mercato volontario del carbonio.

Il progetto riflette l’interesse delle compagnie aeree che cercano di ridurre a piccoli passi l’utilizzo di carbonio attraverso iniziative e innovazioni come l’espansione delle energie rinnovabili o la promozione dell’idrogeno verde. I partner di questo mercato sono cinque aziende leader dell’Arabia Saudita, tra cui la compagnia di bandiera Saudia. La partecipazione di Saudia al mercato volontario del carbonio svolge un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di carbonio e rappresenta una pietra miliare nella storia del vettore nazionale.