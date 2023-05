Scioperi Francia, Ryanair sollecita l’Ue: “Garantire i sorvoli”

«L’ennesimo sciopero francese è previsto per il 6 e 7 giugno. I nostri voli sono pieni per quelle date e saremo costretti a cancellarne alcuni. È necessario che la Francia tuteli anche i sorvoli in caso di sciopero dei controllori di volo, come accade in Italia, Spagna e Grecia».

Il ceo del Gruppo Ryanair, Michael O’Leary, scende in campo in prima persona per dire basta al “ricatto” dei controllori di volo francesi e si appella all’Ue. O’Leary, infatti, ha consegnato oggi la petizione “Protect Overflights: Keep EU Skies Open” all’ufficio della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, dopo aver raccolto oltre 1,1 milioni di firme da passeggeri. La richiesta è sempre la stessa: proteggere la libertà di movimento dei cittadini europei ed i sorvoli durante gli scioperi dei controllori di volo francesi.

Nei primi 5 mesi del 2023, ci sono stati 57 giorni di sciopero da parte dei controllori di volo francesi (10 volte di più rispetto al 2022) che hanno costretto le compagnie aeree a cancellare in modo sproporzionato migliaia di sorvoli dell’Ue da Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Irlanda, mentre la Francia utilizza la legislazione sul servizio minimo per proteggere i voli nazionali / a corto raggio annullando in modo sproporzionato i sorvoli.

Secondo Ryanair, quindi, la Francia (e tutti gli altri stati dell’Ue) dovrebbero seguire l’esempio di Spagna, Italia e Grecia, che utilizzano tutte le leggi sul servizio minimo per proteggere i sorvoli durante gli scioperi dei controllori di volo.

O’Leary chiede alla Commissione europea, quindi, di rispettare il diritto di sciopero dei sindacati dei controllori di volo, ma proteggendo il 100% dei sorvoli. Inoltre, se gli scioperi richiedono cancellazioni, occorre che queste vengano assegnate ai voli nazionali/a corto raggio da/per lo Stato interessato. Infine Ryanair chiede di applicare l’arbitrato vincolante per le controversie dei controllori di volo prima dello sciopero, che venga attuato un preavviso di 21 giorni per lo sciopero e un preavviso di 72 ore sulla partecipazione dei dipendenti agli scioperi dei controllori di volo.

«Oggi, a sole dieci settimane da quando abbiamo lanciato la nostra petizione Protect Overflights: Keep EU Skies Open, abbiamo raccolto oltre 1,1 milioni di firme di cittadini europei. È inaccettabile che gli scioperi dei controllori di volo possano comportare la cancellazione di migliaia di voli, mentre la Francia e altri Stati membri dell’Ue utilizzano le leggi sul servizio minimo per proteggere i propri voli nazionali – sottolineano il ceo del Gruppo irlandese – I passeggeri europei sono stanchi di dover subire cancellazioni non necessarie dei sorvoli durante gli scioperi dei controllori di volo».