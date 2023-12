Sciopero Iberia, 8 giorni di stop tra Capodanno ed Epifania

Braccia incrociate in pieno periodo natalizio in casa Iberia. I due maggiori sindacati spagnoli, Ugt e Comisiones Obreras, hanno indetto uno sciopero di dipendenti dei servizi di assistenza a terra della compagnia iberica in otto giorni tra fine dicembre e inizio gennaio, causando non pochi problemi ai tanti viaggiatori che hanno prenotato voli per le loro vacanze di Natale in Spagna o con scalo nella penisola iberica.

La notizia è apparsa sui principali media spagnoli e confermata da un comunicato stampa della stessa Iberia. La causa della protesta risiede nella recente perdita da parte di Iberia di un appalto per la gestione dei servizi di terra “handling” in diversi aeroporti, situazione che fa temere ai sindacati un peggioramento delle condizioni di lavoro degli iscritti da ciò interessati. Le date di sciopero annunciate sono quelle che cadono tra Capodanno e l’Epifania, del 29, 30 e 31 dicembre e dell’1, 4, 5, 6 e 7 gennaio.

In una nota, Iberia ha comunicato enorme delusione per una decisione giudicata irresponsabile, senza senso e che lede il diritto alle ferie delle persone e al ricongiungimento con famiglie e amici in un periodo così importante, sostenendo di aver già chiarito che i diritti dei propri lavoratori nei servizi di assistenza a terra saranno tutelati integralmente.