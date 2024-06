Scopri Bsp-Auto, il tuo partner globale per l’autonoleggio

Bsp-Auto è un broker mondiale di autonoleggio, specializzato nella negoziazione delle migliori offerte con 500 società di autonoleggio in 160 Paesi. Con oltre 3.000 agenzie partner, collaboriamo con i principali operatori turistici in Francia e stiamo attivamente espandendo la nostra presenza nel mercato italiano.

Bsp-Auto è il tuo partner per far viaggiare i tuoi clienti in tutto il mondo senza pensieri. Dimenticati delle commissioni nascoste, delle tariffe esorbitanti e delle clausole in piccolo. In Bsp-Auto, l’unica cosa che conta è che i tuoi clienti vivano la migliore esperienza di noleggio auto.

Bsp-Auto offre uno strumento di prenotazione online facilissimo da usare, in modo che si possano gestire le prenotazioni dei clienti in un batter d’occhio. Inoltre, l’azienda si adatta alle vostre esigenze con diverse opzioni tecnologiche, da un’Api a un white label o a un sito web dedicato.

La parte migliore? Le agenzie di viaggi godranno di una commissione fissa per prenotazione, senza sorprese o costi nascosti. E per far sorridere i clienti da un orecchio all’altro, si potranno includere extra come seggiolini per bambini, Gps, spese di sola andata… tutto quello che vogliono!

Siete preoccupati per il prezzo? Non preoccupatevi, perché noi di Bsp-Auto negoziamo le migliori tariffe con le principali compagnie di autonoleggio del mondo. E se avete dubbi o problemi, il nostro servizio clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutarvi.

Volete di più? Offriamo una franchigia opzionale pari a zero, in modo che i vostri clienti possano dimenticarsi dei costi di danni o furto, abbiamo un programma di fidelizzazione esclusivo per le agenzie di viaggi e consentiamo cancellazioni e modifiche gratuite fino a 48 ore prima del ritiro del veicolo.

E il veicolo? Lo consegniamo dove vogliono loro: hotel, porto, centro città? Decidete voi! E naturalmente abbiamo un’ampia gamma di veicoli per soddisfare tutte le esigenze, dai piccoli veicoli utilitari ai furgoni da 15 posti.

Cosa aspettate a far viaggiare i vostri clienti per il mondo senza preoccupazioni?

Registrate gratuitamente la vostra agenzia di viaggi cliccando qui.

Per maggiori informazioni, contattateci:

Mathieu Lamanna

[email protected]

+39 06 9480 1157

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bsp-Auto