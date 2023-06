Seychelles my soul: le opere di George Camille in mostra a Roma

Fino al 30 giugno alla Fine Art Gallery a Palazzo Ferrini-Cini, in piazza di Pietra 28 a Roma, sarà possibile visitare ”Seychelles my soul”, una mostra del pittore George Camille, che espone per la prima volta nella Capitale una selezione delle sue opere.

Considerato l’artista più significativo e versatile delle Seychelles, Camille – già noto in Italia per le sue tre presenze alla Biennale di Venezia, nel 2015, nel 2017 e nel 2019 – pone al centro della sua riflessione la natura e il complesso rapporto con l’uomo, attraverso un suo personale universo iconografico in cui compaiono ripetutamente l’essere umano, il pesce, il geco, la foglia, l’acqua, la tartaruga. Accanto alla potenza del simbolo emerge ovunque anche il colore, in tutta la sua pienezza, come il blu intenso dell’oceano e il verde sgargiante della vegetazione, in un inno alla straordinaria varietà e ricchezza botanica e ambientale delle Seychelles.

L’artista inoltre si muove nel contesto di diversi formati e sperimenta svariate tecniche artistiche, utilizzando la pittura su tela con l’acrilico, il collage, la grafica e l’incisione su carta e rame, l’acquarello, la scultura, l’utilizzo e l’intreccio di fili metallici, il tessuto, il riutilizzo di oggetti in disuso.

La mostra, curata da Gina Ingrassia, è promossa da Tourism Seychelles in Italia e George Camille Art Studio, ed è realizzata con il coordinamento generale di Pandion Edizioni (che edita il catalogo) e Immagina e con la partecipazione di Comediarting. Sono partner Etihad Airways e Four Seasons Natura e Cultura tour operator.

Ingresso libero. Orari: lunedì 16.30-20; martedì-sabato 11-13/16.30-20, e su appuntamento.