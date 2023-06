Sicilia, due new entry per Bwh Hotels a Palermo e Lampedusa

Operazione strategica in Sicilia per Best Western Hotels Group che ha annunciato due nuovi alberghi: il Best Western Hotel Martello a Lampedusa e il Best Western Hotel Principe a Palermo.

È un chiaro e significativo sviluppo in ottica leisure sulle isole per il Gruppo che ha siglato un duplice accordo con Martello Boutique Hotels che, per l’affiliazione dei due alberghi, ha optato quindi per l’iconico brand Best Western.

«La scelta di Bwh e del brand Best Western nasce per dare nuovo impulso all’attività delle nostre strutture – dichiara Antonio Martello, proprietario e amministratore del Gruppo – Non ultimo il supporto multidisciplinare che Bwh ci ha assicurato in tutto il processo. L’auspicio con il quale nasce questa affiliazione non è solo intercettare nuova clientela, ma valorizzare ulteriormente i nostri due alberghi».

A Lampedusa, Best Western Hotel Martello gode di una ottimale posizione tra il centro storico e la Baia Guitgia, una delle più suggestive spiagge dell’isola.

Sono 26 le camere dell’albergo, il cui design rimanda suggestioni del Mediterraneo, delle quali le Superior e Junior Suite, regalano una vista panoramica straordinaria sul porticciolo turistico. Ed il ristorante propone il meglio della tradizione enogastronomica e il pescato del territorio.

Inoltre risponde alle esigenze alimentari di tutti con menù gluten free, vegetariani e vegani. In hotel è possibile prenotare tour in barca alla scoperta delle baie e delle insenature di Lampedusa, escursioni a Linosa e immersioni. Inoltre, sull’isola è possibile fare trekking alla scoperta di luoghi inediti. Il transfer auto da e per l’aeroporto di Lampedusa è sempre gratuito per gli ospiti.

Mentre Best Western Hotel Principe di Lampedusa è un 4 stelle nel cuore di Palermo, in Piazza Cassa di Risparmio: palazzo storico dei primi del ‘900, completamente ristrutturato nel 2018, si trova nel contesto del percorso arabo-normanno riconosciuto come patrimonio mondiale Unesco dell’umanità. Dall’hotel è possibile raggiungere in pochi muniti a piedi oltre cinquanta siti d’interesse storico: la Cattedrale, la Martorana, Piazza Pretoria, Teatro Massimo, Teatro Politeama e tantissimi altri ancora.

Questo è un boutique hotel con 12 curatissime camere – Classic e Deluxe – queste ultime con vista sulla piazza. L’hotel dispone anche di un bar dove degustare vini e gourmandises locali. Presso la reception è possibile scegliere tra diversi programmi per conoscere il territorio e usufruire di un servizio personalizzato. Per gli ospiti che viaggiano in auto, è disponibile un parcheggio in convenzione.