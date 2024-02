Sicilia, il Baia Taormina entra da maggio in CdsHotels

New entry in casa CdsHotels: l’Hotel Baia Taormina dal 5 maggio 2024 entra a far parte della programmazione del gruppo alberghiero.

Circondato da un giardino, archi e pergolati, con rivestimenti in pietra locale e rifiniture in cotto artigianale siciliano, l’hotel si adagia sulla scogliera che sovrasta la baia di Taormina da cui prende il nome ed è stato oggetto di una recente ristrutturazione.

Tutte le 120 camere hanno un balcone o terrazza solarium per godere momenti di relax con vista. L’hotel conta su due piscine terrazzate, due sale ristorante con terrazza vista mare, una sala congressi, una Spa e una spiaggia libera raggiungibile a piedi dall’hotel.

L’hotel dista 10 chilometri da Taormina, raggiungibile tramite navetta gratuita, a trenta minuti d’auto si possono raggiungere le pendici dell’Etna per un’escursione e, nelle vicinanze, sono presenti scuole di sub, tennis, sci acquatico ed altri sport. Il centro benessere, riservato a chi ha più di 16 anni, è completo di jacuzzi, saune e docce emozionali, aree relax e cabine con un menu di massaggi e trattamenti da scegliere in base ai propri desideri.

La spiaggia libera di sabbia si trova a 200 metri dall’hotel ed è raggiungibile con un sottopassaggio, mentre una navetta porta a una spiaggia attrezzata con tariffe agevolate per gli ospiti dell’hotel. Completano l’offerta della struttura un ristorante vista mare per colazione e cena a buffet, oltre a un angolo gastronomico a tema diverso ogni sera. Per il pranzo, invece, una “carta snack” con servizio a pagamento è disponibile presso il bar della piscina che si affaccia sul mare.