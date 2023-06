Sicilia, il fotovoltaico conquista il turismo

Lemon Sistemi raddoppia il fatturato nel fotovoltaico in un anno, soprattutto per i propri impianti nei grandi luoghi del turismo siciliano. L’azienda di Balestrate, nel Palermitano, ha installato tanti impianti da produrre l’energia che consumerebbe un paese di 5mila persone.

I soci fondatori di Lemon Sistemi sono due ingegneri marito e moglie, Vincenzo Palazzolo e Maria Laura Spagnolo, che nel 2009 hanno deciso di aprire una delle prime aziende siciliane specializzate nell’installazione di impianti fotovoltaici: occuparsi di energie rinnovabili allora era una scelta coraggiosa. Cinque i soci della Spa, che raccontano come oggi invece le soluzioni per il risparmio energetico siano diventate normalità. «Con oltre 1.100 impianti installati siamo tra i primi in Sicilia anche sul mercato del solare a circolazione naturale e a circolazione forzata. Tra i nostri clienti alcune delle più grosse aziende siciliane, come i gruppi imprenditoriali Diesse e Gruppo Mangia’s».

Il segmento nel quale l’azienda eccelle è quello dedicato all’accoglienza: molti tra i più rinomati villaggi turistici siciliani hanno gli impianti di Lemon Sistemi. Negli ultimi cinque anni il totale installato è di circa 5 Mw per una produzione di energia pari a circa 7 milioni di kWh all’anno. Lemon Sistemi evita quindi l’emissione in atmosfera di oltre 4.500 tonnellate di anidride carbonica.

Oggi i dipendenti sono circa 80, una ventina di unità in più rispetto a un anno fa, l’età media si aggira attorno ai 30 anni e nei ruoli apicali del management la maggioranza è donna. E la società è in vertiginosa ascesa, come testimoniano i dati: nel 2021 il fatturato era di 4,8 milioni di euro, più che raddoppiato nell’anno successivo anche sulla spinta del super bonus 110%: il 2022 si è chiuso a 12,8 milioni di euro, con una crescita del 264% sull’anno precedente. L’espansione aziendale culminerà con la nuova sede, che sarà inaugurata a settembre: uno spazio totalmente green a impatto zero sull’ambiente che sorgerà di fronte al mare.

Da evidenziare, infine, anche l’impegno per le scuole. Nel 2022 Lemon Sistemi ha portato a termine un accordo con l’istituto Corbino di Partinico sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. La partecipazione ai percorsi consente agli studenti, iscritti all’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, di mettere in pratica le conoscenze professionali mediante lo studio e la ricerca di soluzioni in contesti reali, nei quali serve posizionare un impianto solare.