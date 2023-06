Silversea aumenta l’impegno per la sostenibilità alle Galapagos

Silversea Cruises aumenta il proprio impegno sul fronte sostenibilità nelle isole Galapagos. La compagnia di crociere di lusso ed expedition, infatti, classifica e smista tutti i rifiuti generati a bordo di Silver Origin, prima di trasportarli (tranne i rifiuti organici) dalle isole Galapagos alla terraferma per essere riciclati o lavorati in linea con le procedure normative.

Collaborando con una società locale per la loro gestione, Silversea scarica tutti i rifiuti generati a bordo della nave a San Cristobal ogni settimana. Carta, cartoni, plastica e vetro frantumato vengono trasportati sulla terraferma per essere riciclati. I rifiuti rimanenti vengono invece trasportati a Guayaquil, in Ecuador, per mezzo di trasporto marittimo. Una volta a Guayaquil, vengono raccolti e riciclati o trattati, in linea con la legislazione ambientale e le migliori pratiche di sostenibilità. Inoltre, la società di gestione dei rifiuti utilizza l’olio di scarto per alimentare il suo inceneritore.

«Siamo orgogliosi di diventare il primo tour operator ad ottenere la certificazione nella gestione ambientale, una testimonianza del nostro impegno a lungo termine per la sostenibilità e la conservazione delle isole Galapagos – ha dichiarato Gabriela Naranjo, vicepresidente e direttore generale, Silversea Cruises Ecuador – Abbiamo intrapreso questa iniziativa nel 2020, stipulando una partnership con una compagnia aerea per trasportare rifiuti riciclabili dall’arcipelago alla terraferma. Siamo lieti di aver fatto il passo successivo nel nostro percorso di sostenibilità, gestendo tutti i rifiuti prodotti durante itinerari alle Galapagos per smaltirli in modo responsabile, con piena tracciabilità. Questa iniziativa è solo uno dei tanti esempi di come Silversea stia lavorando per salvaguardare il fragile ecosistema delle Galapagos per le generazioni future».

Con l’obiettivo di salvaguardare l’integrità ecologica dell’arcipelago, Silversea ha lanciato il Fondo Silversea per le Galapagos nel 2019 per sostenere ogni anno una vasta selezione di progetti di istruzione e conservazione. Il fondo rafforza l’equilibrio tra esseri umani e natura nell’arcipelago, come parte di una strategia di sostenibilità a lungo termine. Oltre a beneficiare degli sforzi di conservazione regionali e migliorare la loro connessione con questa destinazione unica, i donatori del fondo godono di risparmi sui viaggi di Silversea, poiché la compagnia di crociera trasforma i contributi degli ospiti sotto forma di un Future Cruise Credit.