Singapore Airlines, da giugno cinque voli a settimana su Roma

Il revenge travel fa bene a Singapore Airlines: la compagnia parla di un anno più che positivo, anche dall’Italia, dove per l’estate arriva la quinta frequenza settimanale da Roma.

Lo racconta Dale Woodhouse, general manager Italy, nell’evento tenutosi a Milano insieme al Singapore Tourism Board per presentare l’offerta Mice di compagnia e destinazione, il primo dell’era post Covid.

«I risultati saranno svelati il prossimo 16 maggio ma possiamo già dire che l’anno finanziario che si è appena chiuso è stato un anno record nella storia della compagnia, anche per quanto riguarda l’Italia, dove parliamo di load factor arrivati al 90 per cento. Merito di una domanda globale cresciuta in maniera molto forte nel post Covid, con un grande bisogno di viaggiare da parte dei clienti ed eventi come la riapertura di Singapore avvenuta relativamente presto e, ora, il ritorno dei viaggi in Cina, che ci permette di puntare al recupero del 100 per cento dei voli velocemente (ora siamo all’80 per cento circa rispetto al pre pandemia). E per il futuro guardiamo a un altro anno molto forte».

Il gruppo Singapore Airlines opera 105 destinazioni in 37 Paesi. Dall’Italia i voli sono operati con l’A350-900 da Milano Malpensa daily e da Roma con le quattro frequenze alla se che dall’1 giugno diventano appunto cinque fino al 31 agosto sull’aeroporto Changi, in risposta alla grande richiesta di viaggio verso l’Asia.

«Sicuramente la posizione strategica di Singapore la rende un hub per tutto il Sud Est asiatico ed è su questo che puntiamo anche dal mercato italiano, anche se abbiamo risultati estremamente positivi anche su Australia e Nuova Zelanda. Ma puntiamo a spingere anche gli stopover, se non addirittura i soggiorni più lunghi, a Singapore come destinazione, lavorando in collaborazione con l’ente del turismo, ed abbiamo diversi prodotti dedicati a questo, come quello che spinge a scoprire venti motivazioni di viaggio nel Paese prima di proseguire per destinazioni leisure come Bali, Malesia, Phuket o l’Indonesia. Gli italiani sono viaggiatori curiosi e interessati e puntiamo a far scoprire loro la diversità di Singapore tra ambiente naturale, cultura e intrattenimento. Un grande mercato dall’ Italia è il corporate, con interessi speciali che spaziano dal manifatturiero alle infrastrutture, dalla moda al food and wine, come export dal Belpaese».

I voli su Barcellona

E dall’Italia il manager conferma anche il successo dei voli in quinta libertà tra Malpensa e Barcellona, che sono diventati cinque alla settimana e che se non possono competere con le low cost sul fronte tariffe e frequenze, puntano a farlo su prodotto ed esperienza: «Siamo gli unici sulla tratta a volare con un wide-body, a offrire business, premium economy ed economy class e inflight-entertainment. Siamo una alternativa competitiva per chi cerca l’esperienza Singapore Airlines sul leisure ma anche tanto sul corporate, sono oltre 500 le aziende italiane che hanno sedi in Catalogna».

Non ci sono invece aggiornamenti su eventuali nuove richieste di quinta libertà dal nostro Paese, come anche su eventuali voli transatlantici: «È una questione di risorse, costi e ritorno economico, e al momento l’offerta verso Nord e Sud America è già molto ricca, difficile ottenere un ritorno di revenue».

In foto, Dale Woodhouse con Melissa Thompson, area director Western Europe di Singapore Tourism Board