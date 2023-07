Sita sbarca in India: soluzioni iper tecnologiche per 43 aeroporti

Il player di tecnologie per l’industria dei viaggi e dei trasporti Sita offrirà i suoi prodotti a 43 dei più grandi aeroporti indiani, grazie all’accordo con Airports Authority of India, supportando così uno dei più grandi mercati in crescita a livello mondiale.

L’aviazione civile indiana, infatti, sarà un importante motore per la crescita dell’economia in India e potrà contribuire a portarla al valore di 5.000 miliardi di dollari entro il 2024. L’accordo prevede il miglioramento di oltre 2.700 touchpoint, favorendo l’adozione di soluzioni di nuova generazione per soddisfare le esigenze dei passeggeri moderni. Inizialmente distribuite in 43 aeroporti, nei prossimi sette anni le tecnologie potranno essere estese ad altri 40 aeroporti. Durante questo periodo si prevede che saranno gestiti oltre 500 milioni di passeggeri.

Con la nuova tecnologia cloud, gli aeroporti indiani potranno passare a una soluzione common-use per l’esperienza dei passeggeri, in cui più compagnie aeree possono sfruttare la stessa infrastruttura, come i desk check in, i chioschi self service e i gate d’imbarco.

Sumesh Patel, presidente di Sita per l’Asia e il Pacifico, ha dichiarato: «Siamo lieti di collaborare con Airports Authority of India per questa adozione su larga scala di soluzioni per la gestione dei passeggeri. Il numero di aeroporti in India si stima che aumenterà dagli attuali 148 a 220 entro il 2025. Questi nuovi scali avvicineranno le quasi 50 città indiane con una popolazione superiore al milione di abitanti e creeranno un valore economico sostanziale a lungo termine. Collegando meglio queste città, i viaggi e i voli aerei contribuiranno a liberare il pieno potenziale di crescita economica dell’India. Garantire operazioni efficienti e fluide, offrendo al contempo ai passeggeri un’esperienza senza intoppi in questi aeroporti sarà fondamentale per cogliere le opportunità del settore del trasporto aereo indiano».

Le soluzioni daranno ai passeggeri un maggiore controllo sul loro viaggio, dando loro la possibilità di fare check in, consegnare e ritirare i bagagli in maniera efficiente e “low-touch”, grazie a meccanismi assistiti e self service. Gli aeroporti beneficeranno di un’infrastruttura ridotta e di una maggiore efficienza operativa. Allo stesso tempo, le compagnie aeree vedranno diminuire i costi di servizio e potranno usufruire di una piattaforma tecnologica agile su cui costruire esperienze personalizzate per i passeggeri.