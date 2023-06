SkyAlps lancia il volo Verona-Roma Fiumicino

Nuovo collegamento aereo da Verona a Roma operato da SkyAlps: con questa nuova rotta il network della compagnia aerea arriva a 12 tratte in Italia ed Europa. I collegamenti vengono operati con una flotta composta da cinque aerei Dash-8 Q-400 biturboelica a corto-medio raggio, caratterizzati da emissioni di CO2 significativamente più basse rispetto ad altri jet regionali.

«Operiamo questi nuovi collegamenti tra l’aeroporto di Verona e Roma Fiumicino – ha sottolineato Josef Gostner, presidente di SkyAlps – Con aerei molto efficienti che permettono la riduzione fino a 50% di emissioni di CO2 e con una tariffa di lancio concorrenziale».

Soddisfazione espressa anche da Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save: «Con il volo su Roma, SkyAlps riporta al Catullo un collegamento fondamentale per il territorio veronese, studiato in particolare per l’utenza business, che può usufruire delle linee giornaliere per un’andata e ritorno in giornata».

Il collegamento prevede un doppio volo giornaliero di andata e ritorno dal lunedì al venerdì e un singolo collegamento il sabato e la domenica, proponendosi come alternativa al trasporto di superficie, in particolare per il business travel.

SkyAlps include nel biglietto 24 ore di parcheggio e il fast track gratuiti presso l’aeroporto di Verona, riducendo così i tempi di transito prima dell’imbarco. La programmazione dei voli è pubblicata sul sito ufficiale di SkyAlps.