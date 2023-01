Skyalps ottiene Coa e licenza dall’Enac

C’è ufficialmente una nuova compagnia aerea nei cieli italiani. Con tutte le carte in regola. Si tratta dell’altoatesina SkyAlps che ha appena ricevuto dall’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, il Coa – Certificato di operatore aereo e la licenza di esercizio di trasporto aereo.

Basato a Bolzano, il nuovo vettore guidato da Josef Gostner – che finora si era appoggiata al carrier maltese Luxwing impiegando quattro De Havilland Canada Dhc-8-400 (già Bombardier Q400) – ora potrà operare con il proprio codice.

«Il rilascio del Coa – afferma il ceo e cofondatore Gostner – rappresenta un momento storico per noi e attesta che la nostra compagnia aerea è in possesso della capacità professionale e dell’organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l’esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza. La licenza di operatore aereo costituisce il provvedimento finale relativo alle verifiche giuridico-amministrative ed economico-finanziarie, oltre che tecnico-operative».

Una nota aziendale riportata dall’Ansa specifica che, da questo momento, “sarà possibile per SkyAlps concludere accordi con molte altre società del settore. Questo permetterà di raggiungere nuovi clienti che voleranno dai grandi aeroporti internazionali direttamente verso Bolzano e viceversa”.

Il vettore ha anche annunciato i piani per la summer 2023, per cui si prevede di raggiungere 12 destinazioni da Bolzano. Tra queste Dubrovnik, Kassel (Germania), Ibiza, Cagliari, Olbia, Brindisi, Catania e Lamezia Terme. In un’intervista a Rai3 Alto Adige è stata anche preannunciata l’apertura di una nuova base a Verona, da dove la compagnia punta a volare a Roma. Prospettive di espansione anche su Venezia, Bologna, Milano e Torino.

Skyalps è la quinta compagnia italiana titolare di Coa e di licenza di esercizio rilasciata dall’Enac. Le altre quattro sono Ita Airways, Neos, Air Dolomiti e Aeroitalia.