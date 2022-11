Slovenia, a maggio 2023 il primo evento con blockchain e Nft

Arriva il primo evento dell’Ente sloveno del turismo promosso con tecnologia blockchain: ci sarà a maggio 2023, nelle Alpi Giulie slovene, e si chiamerà Ultimate Julian Alps Sensory Adventure, una vetrina straordinaria per la promozione di esperienze uniche in Slovenia, destinazione smart e all’avanguardia in materia di Nft.

«Le Alpi Giulie sono sinonimo del concetto turistico che la Slovenia intende condurre – ha dichiarato il direttore Aljosa Ota – Bellezza, natura incontaminata e un turismo green, fatto di servizi e prodotti sostenibili e a chilometro zero. Ed è proprio su questo tema, la sostenibilità, che la blockchain technology va a inserirsi andando a fornire un’opportunità in più per promuovere le bellezze del Paese, sensibilizzando al contempo le persone sui temi della salvaguardia ambientale».

La Ultimate Julian Alps Sensory Adventure sarà un’esperienza multisensoriale per uscire dalla routine quotidiana alla scoperta degli equilibri di una natura incontaminata ma costantemente a rischio. Il mondo intero è interconnesso e ognuno di noi è la chiave per orientare il futuro di questo pianeta nella giusta direzione. “Mentre lo stile di vita moderno ci allontana dal percepire la natura, è importante risintonizzare i nostri sensi”, si legge nella nota divulgata dall’ente sloveno.

Come si potrà accedere? Si dovrà essere in possesso di uno dei 15 token disponibili in edizione limitata sulla piattaforma Vandri, il marketplace sloveno degli Nft nel turismo.

Come si potrà accedere? Si dovrà essere in possesso di uno dei 15 token disponibili in edizione limitata sulla piattaforma Vandri, il marketplace sloveno degli Nft nel turismo. Come sottolineato, infine, da Aljoša Ota, oltre a promuovere il territorio delle Alpi Giulie, questa nuova esperienza intende sensibilizzare le persone sulle tematiche della salvaguardia ambientale di un’area contraddistinta da una biodiversità unica al mondo con più di 7.000 specie animali e 1.600 specie vegetali: «La Ultimate Julian Alps Sensory Adventure metterà in contatto gli utenti con storie uniche e a tratti sconosciute, come quella del Gallo Cedronedelle Alpi, oggi specie a rischio, ma che fino a cento anni fa arrivava a cantare fin sotto le porte di Lubiana, o di fiori come la Calcatreppola blu, la regina delle Alpi, la cui presenza in Slovenia è minacciata dalle nuove condizioni ambientali».