Slovenia, il ruolo chiave dell’Italia nel rilancio turistico

Passa dall’Italia il grande rilancio turistico della Slovenia. Lo confermano i dati diffusi dall’Ente Sloveno per il Turismo relativi al 2022: un visitatore straniero su 10 proviene dal Bel Paese. Preceduta solo dalla Germania, 17,8%, l’Italia ha un market share del 9,1% e ha superato un mercato storico come l’Austria, ferma all’8,8%.

In linea generale, il turismo sloveno va a gonfie vele: il Paese guida le classifiche europee sugli incrementi negli arrivi, 5,86 milioni, e nei pernottamenti, 15,8 milioni, con un aumento rispettivamente del 46,1% e del 38,5% sui valori dello stesso periodo del 2021. Ottime notizie anche rispetto ai dati pre pandemici: la Slovenia ha raggiunto nel 2022 l’84% degli arrivi totali del 2019, ben al di sopra della media europea, che si attesta all’80%. Notevole il rilancio del turismo straniero, che pesa di più oggi di quanto accadeva nel periodo pre Covid: il 35% di turisti in Slovenia viene da Paesi stranieri (rispetto al 28% del 2019).

Riconfermato anche l’impegno della Slovenia negli eventi trade in Italia, con la recente partecipazione alla Bit di Milano, dove è stato dato particolare risalto a I feel Slovenia. My way, la campagna digitale globale che ha già fornito grandi risultati positivi al turismo sloveno nella seconda metà del 2022.

Per raggiungere gli obiettivi del 2023, invece, la Slovenia punta su cinque fattori: outdoor, salute e benessere, centri storici e cultura, gastronomia e Mice. Tra le novità due percorsi cicloturistici che attraversano il Paese: la Slovenia Green Gourmet Route, che si snoda tra cicloturismo e tappe gastronomiche d’eccellenza, e la Slovenia Green Wellness Route, che unisce le terme naturali e i centri termali sloveni, il ciclismo e l’ospitalità sostenibile.

«Le proiezioni per quest’anno vedono il turismo sloveno tornare ai livelli del 2019, le sfide per il 2023 sono tante e la concorrenza a livello europeo è agguerrita – sottolinea Aljosa Ota, responsabile dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia – L’Italia è un mercato cui teniamo particolarmente: c’è un grande entusiasmo che ci aiuterà a lavorare per portare sempre di più gli italiani in Slovenia e la Slovenia nel cuore degli italiani».