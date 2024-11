“Sorprenditi”: il Qatar lancia la nuova campagna in 10 Paesi

“Sorprenditi”: è il claim della nuova campagna commerciale del Qatar, lanciata in 10 mercati internazionali, tra cui l’Italia, su diverse piattaforme (Tv, social media, canali digitali, stampa e pubblicità out of home).

Un invito a tutti i viaggiatori a scoprire le esperienze inaspettate che il Paese offre, ponendone in risalto tutte le attrazioni e l’offerta turistica, veicolato attraverso la landing page del sito “Vivi momenti indimenticabili”, con il sottofondo musicale del brano brano “Sunny” di Bobby Hebb che pone in risalto anche i legami emotivi e i ricordi indelebili creati durante un viaggio in Qatar.

Abdulaziz Ali Al Mawlawi, ceo di Visit Qatar commenta: «Grazie alla sua posizione strategica tra Oriente e Occidente, il Qatar è facilmente raggiungibile. Con un volo di sole sei-otto ore dalla maggior parte delle principali città del mondo, il Qatar collega oltre 177 destinazioni. Questo rende il Qatar la scelta ideale per i visitatori che cercano una destinazione per uno stop-over o per una vacanza sicura e adatta alle famiglie. La campagna è stata ideata per accrescere la visibilità a livello mondiale, contribuendo ad aumentare il numero di visitatori, in linea con i nostri obiettivi strategici in ambito turistico»

Dal fascino lussureggiante di Banana Island, alla vivace atmosfera del Souq Waqif, fino all’adrenalina del dune bashing, il Qatar presenta un’ampia gamma di attrazioni, con il suo skyline futuristico, gli hotel di lusso, le spiagge incontaminate bagnate dal Golfo Persico e si prepara alla stagione invernale ricca di eventi sportivi e culturali internazionali.

Tra i più importanti, la Coppa Intercontinentale Fifa, la Formula Uno, le vivaci attività al Sealine Desert e i concerti regionali e internazionali. Numerosi anche gli eventi annuali, come la Doha Jewellery and Watches Exhibition e il Qatar International Food Festival, appuntamenti di grande richiamo per il pubblico. Nel 2025 poi il Paese ospiterà il Web Summit e la Coppa Araba.