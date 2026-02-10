Space Hotels in fiera con il neo presidente Marzot
Space Hotels torna in Bit a Milano, Pad. 9 – Stand M31, guidato dal nuovo presidente Piero Marzot.
Il Gruppo, che riunisce albergatori e alberghi indipendenti, è una realtàno profit unica nel panorama dell’ospitalità italiana che reinveste integralmente gli utili per offrire servizi, strumenti e opportunità concrete a beneficio diretto degli hotel affiliati.
A confermare la validità di questa filosofia sono i dati economici che evidenziano una crescita equilibrata e diffusa. L’andamento del 2025 rispetto al 2024 registra un incremento dei ricavi del 13,36% e delle roomnights del 16,05%, a fronte di un lieve calo del ricavo medio (-2,32%), coerente con una strategia orientata ai volumi e alla destagionalizzazione.
Ottimi i risultati dei canali di vendita: fatturato gds +18,42%, a conferma della forte fiducia del mercato corporate e delle agenzie e fatturato voice: +2,45%, una crescita contenuta ma significativa, che sottolinea il valore del rapporto umano e del contatto diretto con clienti e partner
In forte espansione il segmento gruppi, con una crescita rilevante sia nel business (+42,73%) sia nel leisure (+47,20%): uno degli obiettivi strategici per il 2026 sarà l’ulteriore sviluppo della produzione Mice.
La produzione conferma una performance eccellente su tutte le città italiane, con l’Italia che continua a crescere in modo deciso (+14,90%). A livello internazionale si registra una lieve flessione degli Usa (- 4,61%), compensata però dalla crescita del Canada e dei principali mercati europei, ad eccezione della Spagna.
Tariffe promozionali competitive ed earlybooking, strumenti sempre più centrali nella strategia commerciale del Gruppo, trainano il mercato leisure.
La presenza alla fiera di Milano sarà l’occasione per incontrare operatori e partner, condividere i risultati raggiunti e presentare le linee guida future del Gruppo.