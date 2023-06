SpiceJet firma un interline agreement con Hahn Air

La compagnia aerea indiana SpiceJet ha firmato un interline agreement con Hahn Air. SpiceJet è già disponibile dal 2016 con il codice H1 di Hahn Air in tutti i principali global distribution systems (gds). Con il nuovo interline agreement, la compagnia aerea sarà disponibile anche con il proprio codice SG nel gds Amadeus.

Gli agenti di viaggi di tutto il mondo possono emettere quindi i voli operati da SpiceJet con il biglietto HR-169 a prova di insolvenza scegliendo Hahn Air come vettore di emissione. Inoltre, gli agenti di viaggi che utilizzano il gds Amadeus possono combinare in un unico biglietto i voli di SpiceJet con voli di altri partner di Hahn Air.

SpiceJet è un vettore low cost indiano con sede a Gurugram, Haryana. La compagnia serve diverse destinazioni in Asia, Europa e Medio Oriente. «Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con SpiceJet – afferma Kimberley Long, vice president agency distribution di Hahn Air – Grazie alle numerose destinazioni e all’eccellenza di servizi, questa premiata compagnia aerea è molto apprezzata dai viaggiatori. Siamo entusiasti di dare ora alla comunità degli agenti di viaggio diverse opzioni per accedere facilmente a questo vettore, anche nei mercati in cui SpiceJet non concede la propria ticketing authority o in cui la compagnia aerea non è membro del Bsp o dell’Arc».

Shilpa Bhatia, chief commercial officer di SpiceJet, ha dichiarato: «Siamo lieti di collaborare con Hahn Air per la distribuzione dei nostri voli in oltre 190 mercati. Questo aiuterà i passeggeri internazionali a viaggiare comodamente in varie parti dell’India. L’interline agreement con Hahn Air e la forte rete di distribuzione di 350 compagnie aeree favoriranno SpiceJet nell’aumentare la propria portata globale con il proprio codice SG».