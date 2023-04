Sporting Vacanze: Fam Trip in rosa alle Maldive

Un Fam Trip tutto al femminile. E quello organizzato da Sporting Vacanze dal 25 al 31 marzo presso le sue esclusive maldiviane: Heritance Aarah, Adaaran Select Meedhupparu e Adaran Select Huduran Fushi in collaborazione con Ita Airways.

Nove le imprenditrici e le responsabili leisure provenienti da importanti realtà agenziali di tutta Italia:

– Claudia Genovesi di Anicia Viaggi

– Alessandra Morandi di Desiderando Viaggiare

– Valentina Livio di Fly and Travel Valentina

– Raffaella Di Biasio di Forcina Viaggi

– Chiara Alessandra Martello di Frigerio Viaggi

– Gladys Dalla Cia di Fuoriclasse Viaggi

– Luisa Muraro di L’impronta Viaggi

– Enrica Ardito di Spada Viaggi

Il gm di Sporting Vacanze, Andrea Vannucci, le ha accompagnate in questo viaggio di scoperta e approfondimento, non solo delle tre isole in esclusiva per il mercato italiano, ma anche della qualità del servizio proposto dal to specialista della destinazione. «Professioniste attente e puntuali che hanno saputo trasformare questo viaggio in un’occasione di scoperta e di condivisione davvero speciale – osserva Vannucci – Hanno saputo raccontare ogni momento del nostro Fam Trip condividendo sui social esperienze ed emozioni in tempo reale. La valorizzazione del nostro prodotto – prosegue Vannucci – passa soprattutto attraverso lo studio sul campo: non c’è occasione più importante dei Fam Trip, per accrescere la formazione su una destinazione come le Maldive, che richiede sempre più competenza».