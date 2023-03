Staffetta Menke-Ekert alla guida di Sabre

Sabre avrà un nuovo ceo, ovvero il suo presidente. La società ha infatti annunciato che Sean Menke – attualmente presidente del consiglio di amministrazione e ceo, dal 27 aprile 2023 sarà unicamente presidente esecutivo del cda. Il suo ruolo di ceo, a partire dalla stessa data, sarà affidato a Kurt Ekert, attuale presidente di Sabre. Ekert è stato anche nominato direttore delle elezioni presso la riunione annuale di Saber del 2023, che si terrà il 26 aprile prossimo.

Tali mosse in casa Sabre sono comunicate come un processo di avvicendamento che fa parte della pianificata successione in corso all’interno dei vertici societari. Sean Menke è entrato a far parte di Sabre nel 2015, in qualità di presidente della sua più grande divisione commerciale, prima di essere promosso a ceo alla fine del 2016.

Sotto la guida di Menke, la società ha disegnato ed eseguito importanti piani per reinventare il futuro dei viaggi abilitati dalla sua trasformazione tecnologica e partnership strategiche

«È stato un onore e un privilegio aiutare a guidare Sabre negli ultimi otto anni. Sono orgoglioso di ciò che i nostri team hanno realizzato e di come abbiamo servito i nostri clienti durante tempi senza precedenti – ha detto Sean Menke, secondo quanto riporta Travel Daily Media – È stato molto gratificante vedere la dedizione e il successo del nostro team, poiché Sabre continua a trasformarsi per diventare il partner tecnologico affidabile e preferito nei viaggi. Non vedo l’ora di passare al ruolo di presidente esecutivo e dare il benvenuto a Kurt come nuovo amministratore delegato. È stato una forza trainante di Sabre negli ultimi quattordici mesi e sono fiducioso che continuerà a guidare con successo questa organizzazione nel futuro».

Ekert è presidente di Sabre dal gennaio 2022: per un anno ha tenuto separati i ruoli di presidente e ceo – come da linee di sviluppo societarie – ora però prenderà in mano il ruolo di amministratore delegato senza lasciare la poltrona di presidente. «Sono orgoglioso di essere il prossimo ceo di Sabre e desidero continuare a far progredire la nostra strategia mentre promuovo una cultura vincente di empowerment, innovazione e performance. Non vedo l’ora di guidare questa azienda attraverso il suo prossimo capitolo e sono fiducioso che abbiamo la possibilità di far crescere in modo significativo la nostra attività e fornire valore per gli azionisti a lungo termine», ha detto Ekert accettando il nuovo incarico.