Star Clippers, tre velieri luxury per l’estate mediterranea

Nel porto di Civitavecchia, sabato 1° luglio, giornata di visita per la stampa di settore dello Star Clipper, uno dei tre velieri della compagnia Star Clippers che da oltre 30 anni propone crociere uniche nel loro genere a chi ama il mare e lo vuole vivere davvero, a chi cerca un’esperienza fuori dall’ordinario.

È un’estate all’insegna del Mediterraneo per tre velieri della compagnia maltese che rievocano, nelle linee e negli spazi, i leggendari clippers di fine Ottocento. Tre velieri nati dalla passione per il mondo della vela dell’imprenditore svedese Mikael Krafft che cominciò la sua avventura nel mondo della navigazione prima con la costruzione di due navi gemelle a quattro alberi, la Star Flyer di 115,5 metri, varata nel 1991 e la Star Clipper, varata nel 1992, cui si aggiunse poi, nel 2000, la terza nave, la Royal Clipper, lunga 134 metri, che con i suoi 5 alberi e le 42 vele quadre è il veliero più grande al mondo nel suo genere.

I tre velieri questa estate si muoveranno con diversi itinerari lungo le coste dell’Italia, della Francia, della Grecia, del Montenegro e della Croazia, proponendo rotte particolari, fuori dalle classiche delle grandi navi, per poi trasferirsi a fine stagione in Costa Rica – dove ritornano dopo otto anni – e nei Caraibi, con passaggio nel Canale di Panama.

Sulle navi, che possono trasportare da un minimo di 166 persone (le due navi gemelle) a un massimo di 224 passeggeri la più grande, la Royal Clipper, l’arredamento stile edoardiano riporta gli ospiti indietro nel tempo. A bordo si vive l’atmosfera romantica di un veliero dotato di tutti i confort di imbarcazioni moderne: ampi ponti in teak, piscine, bar, sale conviviali, ristorante gourmet, sala massaggi, una palestra (sulla Royal Clipper), piano bar, e la possibilità di escursioni e sport acquatici. Diverse le categorie di cabine tutte con televisore, bagno con doccia e asciugacapelli. Le categorie superiori possiedono anche una vasca idromassaggio e un accesso diretto al ponte esterno, fino ad arrivare alla suite armatore, la più lussuosa e unica nel suo genere.

Di indiscutibile fascino sono la navigazione a vela, quando le condizioni meteo lo permettono – che viene annunciata dalle note di “1492 – Conquest of Paradise” di Vangelis trasmessa da un altoparlante – e la possibilità che solo navi di queste dimensioni contenute hanno di entrare in porti che per i grandi giganti dei mari sono proibiti, come le Bocche di Bonifacio, Portofino, o il passaggio nel Canale di Suez (previsto nel 2024 con una nuova crociera su Star Clipper).

Per questo, molti sono i clienti repetear di questo tipo di crociera – circa il 65% sul totale passeggeri – cui la compagnia dà un’attenzione particolare promuovendo l’Early Booking con risparmio fino al 20% che per chi già conosce il prodotto è molto incentivante e avvicina sicuramente anche i nuovi crocieristi.

Star Clippers piace molto agli americani e al Nord Europa, ma anche gli italiani che sono sempre più numerosi, per questo sono previste partenze in lingua italiana per le crociere dell’8 e del 29 luglio (rispettivamente Civitavecchia-Cannes e Cannes-Cannes) e una nuova mini crociera da 4 notti Civitavecchia-Corsica-Elba in partenza il 29 agosto. Diverse le crociere – che vanno da un minimo di tre notti a una massimo di 20 notti per la Antigua-Malaga – a tema: cucina, benessere, astrologia, yoga, tutte con la possibilità per gli ospiti di aiutare l’equipaggio ad issare le vele prendendo parte alla vita di bordo.

In Italia il prodotto è distribuito da tour operator come Gioco Viaggi e Welcome Travel Network.

«Per noi è fondamentale offrire ai nostri partner commerciali, agenti di viaggio e tour operator, la possibilità di conoscere e vivere il prodotto appieno, ricavandone una storia autentica da condividere, che va raccontata alla clientela italiana alla ricerca di un’esperienza così particolare», sottolinea Birgit Gfölner, sales manager di Star Clippers per Italia e Svizzera italiana, per questo la compagnia spinge molto sulla formazione degli agenti di viaggio organizzando diversi farm trip che facciano conoscere l’anima di un viaggio così particolare a chi poi dovrà venderlo.