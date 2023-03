Straboom di Pasqua e Ponti.

Ma il travel è sotto stress

Pasqua e Ponti d’oro per il turismo organizzato: ma se Assoviaggi brinda alle proiezioni per le vacanze di Pasqua realizzate dal Cts – Centro Studi Turistici di Firenze, che preannunciano un +23% di viaggi all’estero e un probabile tutto esaurito, lo scenario tracciato da Astoi – seppur positivo – mette in luce alcune criticità.

A parlare per i tour operator è il vice presidente dell’associazione, Andrea Mele, a margine della presentazione del volo diretto di Aeromexico da Roma. «Fortunatamente – afferma – il mercato è ripartito e l’advanced booking è andato molto bene, ma ora possono insorgere problematiche nella gestione di questo picco di domanda, senza considerare poi la questione dei ritardi nel rilascio dei passaporti che pesa non poco».

Mele entra poi nel dettaglio: «Per talune destinazioni, come ad esempio il Giappone, le prenotazioni sono andate così bene che gli stessi fornitori di servizi non raccolgono più le richieste perché non riescono a gestire le pratiche. Questo vuol dire che è ripartito con forza il segmento altospendente, con pratiche di vendita che superano i 5mila euro a passeggero, ma è altrettanto evidente che l’industria di viaggi organizzati nel mondo, in molti casi purtroppo non riesce a tenere il passo. La ripartenza è stata così rapida che operatori e vettori non ce la fanno a gestire la mole di richieste. In generale, comunque, sia per i t.o. che per le adv si prospetta una stagione entusiasmante».

«Altro elemento che va seguito con attenzione – aggiunge – riguarda quella fascia media di clientela che viaggiava all’estero con sempre maggiore frequenza e che ora non ha più quei budget a disposizione. Bisognerà rimodulare tempestivamente l’offerta».

Nonostante tutto, comunque, come osserva Assoviaggi-Cst riguardo alla filiera della distribuzione organizzata saranno circa 2 milioni gli italiani in viaggio durante le festività di Pasqua, di cui ben 1,2 milioni all’estero, e per i Ponti del 1 maggio e del 2 giugno, sempre nelle agenzie di viaggi, si prevede un movimento di oltre 2,5 milioni di clienti che acquisteranno pacchetti di viaggio e soggiorni all’estero.

Guardando alle mete più richieste, aul corto-medio raggio, primeggiano Egitto e Israele (nonostante le turbolenze di questi giorni), mentre sul lungo raggio è confermato il boom del Giappone, con tanta Thailandia, Australia, Seychelles e Mauritius, a riprova di un grande ritorno dell’esotico.

E tutto questo, rilevano gli analisti, nonostante i rincari dei pacchetti che si aggirano tra il +20 e il 25%.

Riguardo all’Italia, per le vacanze pasquali svettano le città d’arte, con una forte prevalenza per Roma, Firenze e Napoli, già prese d’assalto anche dai turisti stranieri.

A tal proposito, il monitoraggio commissionato da Assoviaggi rivela che tra i bacini esteri più dinamici, primeggiano gli Usa che sfioreranno il 10% di quota-mercato come presenze, seguiti da Germania (7%), Spagna e Francia (5%) e dalla Gran Bretagna (4%).

C’è poi l’incognita della Cina, che ha ripreso a viaggiare in Europa da poche settimane, e si dovrà capire il reale impatto dei nuovi operativi voli annunciati sull’Italia.