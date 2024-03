Sun Princess, il debutto della nave che “fa la differenza”

Il nome, Sun Princess, è lo stesso della nave su cui fu girato l’episodio pilota di Love Boat, la fortunatissima serie tv che negli anni Settanta avvicinò il grande pubblico al mondo dorato delle crociere. Ma per il resto, la nuova ammiraglia di Princess Cruises è tutta un’altra storia. Orgoglio di Fincantieri, è la nave più grande mai costruita in Italia, su una piattaforma innovativa progettata in esclusiva. Oltre 175.000 tonnellate di alta tecnologia, eleganza Italian style e design ispirato al Mediterraneo, dove navigherà per la sua prima stagione.

Per The Dome, ad esempio, la spettacolare cupola geodetica che sovrasta la prua, oasi di relax di giorno e teatro di notte per le esibizioni dei danzatori acrobati del Cirque Eloize, i progettisti hanno preso spunto dalle terrazze di Santorini. Mentre la Piazza, cuore della nave distribuita su tre ponti e circondata da bar e ristoranti, è un chiaro rimando al centro pulsante delle città italiane. La rischiarano le grandi vetrate arcuate dell’enorme sfera trasparente che dà il nome alla nuova classe di navi inaugurata da Sun Princess, che proietta l’hub centrale in una nuova dimensione, inondando gli ambienti di luce naturale e regalando ampie viste sull’oceano.

«Questa è una nave di nuova generazione – ha dichiarato Eithne Williamson, vice president Uk & Europe di Princess Cruises – che rappresenta un’evoluzione, non una rivoluzione, rispetto alle precedenti. Perché sappiamo che i nostri ospiti amano la cosiddetta “Princess difference” e vogliamo garantire che a bordo di qualsiasi nostra nave possano sempre vivere quella particolare esperienza di crociera che ha reso popolari le love boat. Esperienza che grazie alla tecnologia Ocean Medallion abbiamo elevato a un livello superiore. Questa infatti ci consente di assicurare un servizio personalizzato tipico delle imbarcazioni più piccole anche a bordo di una nave così grande e con un’offerta di bordo enormemente differenziata».

Attraverso un medaglione che sostituisce la vecchia card, collegato allo smartphone, sulla love boat 4.0 non solo l’ospite può velocizzare le procedure di sicurezza o sbloccare l’apertura della porta semplicemente avvicinandosi alla propria cabina, ma anche essere riconosciuto e chiamato per nome dal personale, effettuare prenotazioni di ristoranti e servizi, fare ordinazioni che vengono consegnate a colpo sicuro, anche se si è in movimento da un punto all’altro della nave.

«Davvero incredibile è anche l’evoluzione che ha riguardato l’ingegnerizzazione e il design – ha aggiunto Williamson – anche in questo caso studiato per elevare l’esperienza degli ospiti. Nonostante le enormi dimensioni, Sun Princess all’occorrenza potrebbe comunque attraversare senza problemi il Canale di Panama o navigare nelle acque dell’Alaska, stato che impone restrizioni alla navigazione delle navi più grandi. Da non dimenticare, poi, che è la prima nave alimentata a gas naturale liquefatto (gnl) della compagnia, dotata inoltre di ingegnosi sistemi di recupero energetici per rendere le crociere più ecosostenibili».

A bordo della nuova nave di Princess Cruises è stata elevata anche l’offerta gastronomica, con collaborazioni con chef di fama e fornitori di prodotti e ingredienti di alta qualità. Le novità spaziano da Spellbound by The Magic Castle, che unisce la magia con l’arte della cucina e della mixology per creare un’esperienza culinaria straordinariamente innovativa e coinvolgente, a Love by Britto, ristorante per cene romantiche che celebra l’amore e l’arte dell’artista di fama mondiale Romero Britto, da The Butcher’s Block by Dario, in collaborazione con il celebre macellaio chiantigiano Dario Cecchini, a Kai Sushi by Makoto e The Catch by Rudi, concept restaurant di mare del rinomato Chef Rudi Sodamin.

L’evoluzione di Sun Princess riguarda anche una maggiore attenzione alle famiglie e alle crociere multi-generazionali. Sull’onda dei feedback degli ospiti che desideravano più spazi per attività all’aperto pensate per unire le famiglie che viaggiano insieme, è stata creato Park19, un’area sul ponte più alto con attrazioni come Sea Breeze, un simulatore di volo che regala viste panoramiche dell’oceano e dei porti di scalo, o l’arrampicata sulla Coastal Climb per scalatori di tutte le età.

In quest’ottica è stata rinnovata anche l’offerta di sistemazioni per soddisfare ogni esigenza, con oltre 1.500 cabine con balcone, l’introduzione delle nuove Cabana Mini-Suite, dotate di spazio extra per un relax riservato all’aperto, e delle nuove suite Signature Collection, che includono l’accesso al nuovo Signature Restaurant e alla Signature Lounge.

Nonostante sia stata appena lanciata, Sun Princess sta già macinando buoni volumi di prenotazioni per la stagione in corso, come conferma Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi che commercializza in esclusiva Princess Cruises sul mercato italiano: «Stiamo vendendo molto bene questa nave che rappresenta un primato per la tecnologia, la varietà di attività proposte e la modernità della linea. Per farla conoscere alle agenzie di viaggi abbiamo in programma visite a bordo nei principali porti di scalo italiani, quindi Civitavecchia, Messina, Genova, La Spezia. Gli italiani stanno dimostrando di apprezzare sempre più le navi Princess Cruises, anche se è molto challenging vendere un prodotto straniero in un mercato dove comunque ci sono due player molto importanti che fanno un prodotto su misura per il mercato italiano. Proprio per questo ritengo che il lavoro che facciamo venga apprezzato ancora di più dalla compagnia».

Sun Princess trascorrerà l’attuale stagione nel Mediterraneo, per poi spostarsi in inverno nei Caraibi e fare ritorno nel Mediterrraneo l’estate prossima, quando sarà affiancata dalla gemella Star Princess, seconda unità della classe Sfera, che dovrebbe essere consegnata da Fincantieri ad agosto 2025.