Sun Siyam Resorts si rafforza con due nomine nel commerciale

Il gruppo alberghiero Sun Siyam Resorts con cinque strutture nell’arcipelago dell’Oceano Indiano e una in Sri Lanka rafforza ulteriormente la struttura commerciale promuovendo a nuovi ruoli due figure chiave.

Mohammed Shihab è stato nominato group director of sales & marketing. Nel nuovo incarico, guiderà il team di vendita e marketing di tutti e sei i resorts sviluppando strategie di crescita, oltre a supervisionare le relazioni con i partner chiave dei mercati internazionali. Shihab è dal 2020 nella catena alberghiera e nel 2021 ha guidato il team marketing e vendita per l’apertura di Siyam World. In precedenza ha lavorato al Meerà Island Resort and Spa, al Westin Langkawi Resort and Spa e al The Standard, ricoprendo ruoli in diversi settori.

Ahmed Naufal riveste ora il ruolo di cluster director of sales & marketing di Sun Siyam Iru Veli e Sun Siyam Olhuveli. Ha sempre lavorato nel settore dell’ospitalità alle Maldive in strutture come One & Only Kanuhura, Dhevanafushi Maldives Luxury Resort, Radisson Blu Resort Maldives e Mövenpick Maldive prima di approdare al San Siyam Olhuveli in qualità di direttore vendite.

«Siamo certi che la grande esperienza professionale di Shihab e Naufal e la loro disponibilità nell’accettare nuove sfide consentiranno al gruppo di raggiungere i risultati sperati contribuendo a far crescere ulteriormente il marchio Sun Siyam Resorts nel mondo», ha commentato il ceo di Sun Siyam Resorts Deepak Booneady.