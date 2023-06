Svizzera, sei escursioni guidate alla scoperta del territorio di Lugano

Sei escursioni guidate per scoprire l’autenticità del territorio di Lugano con un turismo sostenibile. Lugano Region organizza alcune visite in questa parte della Svizzera, con l’obiettivo di immergersi nella natura, ammirare le meraviglie storico-culturali e consumare prodotti locali.

Il calendario propone iniziative che spaziano dai tradizionali tour guidati gratuiti alla scoperta del centro città alle escursioni guidate nei caratteristici villaggi di Gandria e di Morcote o in vetta al Monte San Salvatore e al Monte Brè.

Nel dettaglio:

Lugano–Unexpected Classic Tour (Free Tour)

Lunedì, fino al 23 ottobre 2023

I partecipanti vengono accompagnati attraverso i luoghi che hanno reso famosa la città, mentre dei simpatici attori li faranno viaggiare nel tempo calandosi nella parte dei personaggi luganesi.

Lugano–Guided City Walk (Free Tour)

Sabato, fino al 28 ottobre 2023

Si parte dalla Stazione Ffs per un’interessante passeggiata dalla zona restaurata tra la Cattedrale di San Lorenzo e la stazione ferroviaria, dove si può ammirare la città dall’alto, prosegue per le vie del centro storico, tra angoli nascosti e curiosità.

Lugano–Morcote

Martedì, dal 4 luglio al 5 settembre 2023

Viaggio alla scoperta di uno dei quattro villaggi del Canton Ticino inserito tra i nuclei da proteggere. Partendo da Lugano, con il battello si raggiunge Morcote, che con le sue pittoresche stradine, i portici delle antiche case patrizie, i monumenti architettonici e la vegetazione subtropicale lussureggiante ha vinto il titolo di borgo più bello della Svizzera nel 2016. Dopo la visita accompagnata, ci si può concedere un aperitivo in riva al lago nell’attesa del battello per rientrare a Lugano.

Lugano–Gandria

Giovedì, dal 6 luglio al 7 segtembre 2023

Un antico villaggio di pescatori arroccato sulle pendici del Monte Brè. Con questa escursione si potrà raggiungere il borgo lungo il Sentiero di Gandria; una delle passeggiate più amate dai Luganesi, da Castagnola costeggiando la riva e attraversando un paesaggio tipicamente mediterraneo si raggiunge direttamente il romantico borgo. Dopo la visita guidata c’è del tempo per mangiare il pesce di lago in uno dei tanti ristoranti. Il rientro a Lugano in battello permetterà di ammirare le storiche Cantine di Gandria e i famosi grotti della zona.

Lugano–Monte San Salvatore

Mercoledì, dal 7 giugno al 25 ottobre 2023

Da Piazza della Riforma si passeggia sul lungolago fino a Paradiso, per poi prendere la Funicolare Monte San Salvatore e salire in vetta a quello che viene considerato il Pan di Zucchero della Svizzera! Oltre a un panorama a 360° sulla regione, il Museo del Monte San Salvatore racconta la storia secolare della Chiesa e dell’arciconfraternita, ma anche del patrimonio geologico della montagna. Al termine dell’escursione è possibile godersi un pranzo presso il Ristorante Vetta San Salvatore.

Lugano–Monte Brè

Venerdì, fino al 27 ottobre 2023

Da Lugano si raggiunge in battello Cassarate, per poi prendere la Funicolare Monte Brè e ammirare già durante il viaggio Lugano. Giunti in vetta è possibile visitare il caratteristico villaggio di Brè, tra le tipiche abitazioni in sasso, piene di fascino e di storia, l’arte è protagonista. Nel nucleo, già casa di importanti artisti, si trova un ricco arredo artistico.

Per tutte le visite guidate è richiesta la prenotazione obbligatoria, scrivendo a [email protected] o chiamando allo +41 58 220 65 06.