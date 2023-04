Svizzera, tutti a bordo: viaggio virtuale sul treno del Miart

Un treno stilizzato e iper tecnologico. È quello che ha portato gli ospiti del Miart – la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, andata in scena fino a domenica – a spasso per il territorio elvetico. Svizzera Turismo, riconfermando la sua attenzione al turismo culturale, è stata infatti per il secondo anno consecutivo sponsor dell’evento.

Siamo andati a fargli visita allo stand, adiacente alla Vip Lounge, dove la riproduzione del Bernina Express permetteva ai passeggeri dotati di Oculus di compiere un viaggio virtuale su e giù per i viadotti, tra paesaggi mozzafiato, scorci architettonici e capolavori d’arte.

Al Miart, il visitatore ha potuto scegliere il punto di partenza e di arrivo sulla cartina del Grand Train Tour. Tra le possibili tappe: la città di Basilea, con i suoi musei e gli edifici contemporanei; Berna con il suo cuore medievale; Interlaken dalle cime leggendarie; e il Ticino, dove la natura sprigiona energia.

La stessa macchina, attraverso l’intelligenza artificiale, ha restituito ogni volta un’immagine inedita del Paese, simile a un’opera d’arte, che gli utenti hanno potuto anche stampare e conservare come una cartolina di viaggio.

È sempre un passo avanti, Svizzera Turismo, e lo ha dimostrato anche al Miart, combinando – come è abituata a fare da sempre – tradizione a innovazione, restituendo al potenziale viaggiatore un’immagine del Paese fedele, eppur mutevole e attuale.

Miart è la fiera italiana con la più ampia offerta di opere d’arte moderna e contemporanea: dai primi anni del XX secolo alle creazioni delle generazioni più recenti. La fiera ha ospitato 250 fra i più importanti collezionisti internazionali e ha accolto oltre 12.000 visitatori tra cui anche Vip, direttori, curatori di musei e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.