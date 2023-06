Svolta American: i biglietti Edifact “viaggiano” anche su Ndc

American Airlines continua a investire sul protocollo Ndc di Iata per la distribuzione dei biglietti aerei. Il recente accordo con Accelya, azienda che fornisce soluzioni software e tecnologiche per il settore dei viaggi, permetterà infatti di “traslare” i biglietti Edifact non utilizzati sulle connessioni basate su Ndc.

La svolta di American risponde a una richiesta comunemente segnalata dalle società di travel management (Tmc), molte delle quali sono ancora dipendenti dai gds e che utilizzano lo standard di messaggistica Edifact per lo scambio di informazioni.

Fino ad ora, l’incapacità di scambiare biglietti emessi da gds su formato Edifact non utilizzati su Ndc è stata una barriera fondamentale per le Tmc che volevano sfruttare i vantaggi della distribuzione sul nuovo protocollo. A sua volta, la mancanza di questa funzionalità ha complicato l’adozione di Ndc per l’intero settore.

L soluzione di Accelya è in grado, invece, di ottenere l’accesso ai biglietti emessi tramite Edifact attraverso il gds utilizzando l’Api della compagnia aerea, oltre a presentare le informazioni sulle tariffe estratte che permettono la valutazione del prezzo nel nuovo formato Ndc.

La nuova funzionalità può essere implementata per qualsiasi altro vettore abilitato Ndc, purché siano in grado di fornire l’accesso ai biglietti legacy emessi da gds. Ciò consentirà alle agenzie e alle Tmc di cambiare comodamente i biglietti Edifact non utilizzati e a sua volta aiuterà le compagnie aeree ad accelerare la loro transizione verso Ndc.

«Dopo aver discusso con la comunità di Tmc e i nostri partner di American Airlines, abbiamo raccolto la sfida per portare questa nuova capacità sul mercato – ha dichiarato Tye Radcliffe, senior vice president product strategy di Accelya – Avendo lavorato a stretto contatto con American Airlines fin dall’inizio dellavventura Ndc, era chiaro che il loro spirito innovativo si allineava bene con la nostra anima pionieristica».

«Noi di American Airlines ci concentriamo sul fornire ai clienti un’esperienza di vendita al dettaglio moderna indipendentemente da dove fanno acquisti, che si tratti direttamente con noi o tramite un agente di viaggi – ha aggiunto Scott Laurence, senior vice president of partnership strategy e international di American Airlines – Grazie alla nostra partnership con Accelya, siamo stati in grado di affrontare un punto cruciale per i nostri clienti e agenti di viaggi».