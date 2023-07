Svolta green per Caribe Bay, nel 2024 arriva l’impianto fotovoltaico

La realizzazione di un impianto fotovoltaico per rendere l’area completamente autonoma dal punto di vista energetico. Caribe Bay, parco a tema acquatico di Jesolo, corre ai ripari per contrastare l’aumento delle temperature, i fenomeni meteorologici estremi e le altre conseguenze del cambiamento climatico. L’adozione di pratiche di consumo più sostenibili permetterà di ridurre i consumi idrici, considerando anche che quest’anno la compensazione delle emissioni non riducibili supera il traguardo delle 188 tonnellate di anidride carbonica.

Da tempo Caribe Bay ha implementato pratiche virtuose e progetti di efficientamento. «La nostra agenda green mira allo sviluppo sostenibile del parco – spiega Carla Cavaliere, responsabile sostenibilità Caribe Bay – e prevede investimenti strutturali nel medio e lungo periodo per abbattere le emissioni e ridurre i consumi, uniti ad una costante attività di sensibilizzazione degli ospiti. Dallo scorso anno, li coinvolgiamo attivamente nel progetto di compensazione delle emissioni di anidride carbonica non riducibili: mentre acquistano il biglietto possono prendere consapevolezza delle minacce che incombono sui veri paradisi tropicali del Pianeta e contribuire alla salvaguardia della loro biodiversità».

Al momento dell’acquisto online, infatti, gli utenti ricevono un codice che possono utilizzare per conoscere i progetti a cui ha aderito Caribe Bay con l’obiettivo di tutelare la biodiversità in alcune delle aree più a rischio del Pianeta, come le foreste torbiere indonesiane, la Foresta Amazzonica e le immense aree soggette a deforestazione in Zimbabwe e Uruguay. Progetti che hanno anche l’obiettivo di proteggere molte delle specie animali più a rischio.

«Il progetto riscuote molto interesse da parte degli ospiti – prosegue Cavaliere – e dallo scorso anno abbiamo compensato interamente le emissioni dirette, pari a 188 tonnellate di anidride carbonica, avvicinandoci ulteriormente all’obiettivo di diventare il primo parco divertimenti carbon neutral d’Italia. Innumerevoli ricerche hanno evidenziato che oltre un milione di specie, tra animali, vegetali e insetti sono attualmente a rischio di estinzione a causa del cambiamento climatico: i programmi che abbiamo selezionato si inseriscono nell’ambito dell’accordo 30×30 siglato a conclusione della Cop15 di Montreal, che mira a proteggere il 30% delle aree terrestri entro il 2030».

L’iniziativa è stata attivata in collaborazione con Up2You, startup greentech e B Corp certificata che permette alle aziende di ridurre il proprio impatto ambientale guidandole in percorsi su misura verso la sostenibilità: la startup ha identificato e quantificato le sorgenti emissive di Caribe Bay, calcolando così la carbon footprint del parco, per poi pianificare strategie di gestione e politiche di riduzione e compensazione delle emissioni di gas a effetto serra. L’impegno verso la compensazione delle emissioni non riducibili si accompagna alla pianificazione di nuovi interventi strutturali: al primo posto c’è il potenziamento degli impianti di filtraggio e ricircolo dell’acqua, combinato alla valutazione di utilizzare l’acqua di mare, opportunamente trattata, nelle piscine. La soluzione consentirebbe di ridurre al minimo l’impatto sulle risorse idriche e sulle riserve di acqua potabile, sempre più preziose in un contesto di crescente siccità.

Tra i principali progetti allo studio, appunto, è prevista anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico che renderà il parco completamente autonomo dal punto di vista energetico. Secondo i piani, l’impianto occuperà l’area del parcheggio, con il vantaggio di creare un’ampia zona d’ombra per le auto degli ospiti. I pannelli potrebbero essere operativi per la stagione 2024, garantendo energia pulita a tutto il polo che comprende Caribe Bay, il minigolf Caribbean Golf e la discoteca Vanilla Club.