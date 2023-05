Swan Hellenic vara Sh Diana: rotta sulla Norvegia

Battesimo ad Amsterdam e poi rotta sulla Norvegia per Sh Diana, terza nave da crociera per spedizioni culturali di Swan Hellenic. La nuova nave è stata battezzata dall’icona del viaggio di lusso Valerie Ann Wilson, fondatrice e ceo di Valerie Wilson Travel, alla presenza del senior management di Swan Hellenic, ospiti Vip, media e membri dell’industria crocieristica e dei viaggi di tutto il mondo.

E la cena di gala celebrativa, che si è svolta a bordo, ha segnato anche il lancio ufficiale di Maris, una nuova entusiasmante partnership con JRE-Jeunes Restaurateurs, che offre agli ospiti di Swan Hellenic un’esperienza culinaria unica, eccezionale e di scoperta attraverso i sensi, vissuta con i famosi chef dell’organizzazione gastronomica.

Maris porta a bordo una versione diversa di Jre, in una serie di viaggi di spedizione culturale esclusivi sulle eleganti navi di design di Swan Hellenic, Sh Vega e Sh Diana. Durante queste partenze gli ospiti vengono accompagnati in un viaggio di scoperta parallelo, esplorando la celebre creatività culinaria dell’organizzazione, spinta dalla passione per la tradizione, la sostenibilità e gli ingredienti locali di qualità.

Maris è stato introdotto dal ceo di Swan Hellenic Andrea Zito, con interventi del ceo di Jre Hans Van Manen e del vice presidente di Jre Italia Daniel Canzian. Cinque chef Jre-Jeunes Restaurateurs hanno poi presentato la varietà creativa della gastronomia Maris per celebrare l’occasione: Edwin Soumang (Restaurant One, Paesi Bassi), Daniel Canzian (Ristorante Daniel Canzian, Italia), Sabrina Schanz e Patrick von Vacano (Original Beans, Paesi Bassi) e Michael Ammon (Gasthof Jakob, Germania). Michael è rimasto a bordo, dopo i festeggiamenti, come chef Maris nella crociera post-naming di Sh Diana.

Sh Diana è la terza di una serie di tre navi da crociera per spedizioni culturali eleganti, di classe polare, realizzate per esperienze di scoperta premium in tutto il mondo, con una forte propensione per le aree di latitudine estrema.

La nave dispone di alloggi a 5 stelle per 192 ospiti in 96 spaziose cabine e suite, la stragrande maggioranza con ampi balconi, Sh Diana è gestita da un team di bordo di 141 persone per fornire i più alti livelli di servizio personale. Contraddistinta dallo stesso design elegante delle sue gemelle, con interni a pianta aperta, viste sul mare senza ostacoli e ampie aree, la nave vanta tuttavia alcune differenze chiave, tra cui spiccano una sala conferenze e presentazioni dedicata con vista sul salone, e i tender per portare gli ospiti a terra oltre ai consueti zodiac da spedizione. Come le sue gemelle, infine, Sh Diana dispone di una palestra all’avanguardia, spa, sauna panoramica, ristorante e cantina, sala club e piscina con grill a bordo piscina.

Sh Diana è subito ora partita da Amsterdam per il viaggio di spedizione culturale “Norway Explored“, una crociera di 11 giorni attraverso i fiordi che raggiungerà Tromsø, in Norvegia, il prossimo 14 maggio.