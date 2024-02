Swissport investe a Fiumicino e punta ad assumere 400 ex Alitalia

Eppur investe. Esclusa dall’assegnazione dei servizi handling a Fiumicino per i prossimi sette anni e in attesa della sentenza del Tar del Lazio il 20 marzo, Swissport annuncia lo stanziamento di 11 milioni di euro per la flotta elettrica al Leonardo da Vinci e si mostra fiduciosa per l’assunzione di 400 ex Alitalia.

Chiuso il 2023 con oltre 170.000 voli e più di 21 milioni di passeggeri serviti in Italia, la società di servizi di assistenza a terra e movimentazione merci negli aeroporti ha aperto il 2024 – in linea con l’impegno assunto di raggiungere il net zero entro il 2050 – annunciando un piano di rinnovo ed elettrificazione della flotta dei mezzi, tra cui trattori per il traino e il push-back di aeromobili di lungo raggio, autobus per il trasporto passeggeri scale, nastri bagagli, cargo loaders e transporters.

Rinnovata, inoltre, la flotta dei trattori per il trasporto bagagli: 50 nuovi trattori elettrici sono già arrivati a Fiumicino e altri 70 saranno consegnati prima dell’estate. Di recente anche l’inaugurazione del nuovo centro operativo dello scalo. Esteso su due piani situato in una posizione strategica al centro delle attività di pista, ospita il cuore delle attività di coordinamento operativo dell’hub di Swissport Italia. I team nell’operation center si occupano della gestione del transito di aerei e bagagli, del coordinamento delle attività dei passeggeri e della gestione degli aspetti legati alla qualità e sicurezza delle operazioni.

«Investire nella nostra flotta e modernizzare le infrastrutture – sottolinea Marina Bottelli, amministratore delegato di Swissport in Italia – è coerente con il nostro impegno a offrire servizi di handling di massimo livello alle oltre 30 compagnie aeree nostre clienti a Fiumicino e con il percorso di minimizzazione degli impatti ambientali che abbiamo intrapreso come società a livello globale».

Attualmente sono 2.300 le persone assunte da Swissport Italia a luglio 2022, dopo aver rilevato le attività di assistenza a terra di Alitalia in amministrazione straordinaria. L’obiettivo ora è poter integrare altri 400 dipendenti della ex compagnia di bandiera in cassa integrazione, come da accordi siglati con le rappresentanze sindacali il 4 luglio 2022. A patto, però, di ottenere la licenza per la gestione dei servizi di rampa di Fiumicino, oggetto del ricorso presentato al Tar del Lazio.

Ricorso notificato lo scorso novembre contro l’aggiudicazione della gara handling indetta da Aeroporti di Roma, per contestare l’applicazione dei criteri stabiliti nel bando di gara e il criterio dalla Commissione incaricata della valutazione delle candidature degli operatori e della verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti prescritti dal bando stesso.

Aeroporti di Roma ha assunto l’impegno a non sottoscrivere i nuovi contratti con gli aggiudicatari della gara, anche se a inizio anno Airport Handling, che ha ottenuto la licenza dei servizi a terra, ha annunciato 20 milioni di investimenti e 1.800 nuovi posti di lavoro.

La Bottelli, però, non demorde e rilancia: «Abbiamo forti argomentazioni e confidiamo che la decisione venga rivista».