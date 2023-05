Tamburi e lo sprint di Alpitour:

«Redditività oltre le previsioni»

Fatturato in crescita nel primo trimestre 2023 per le partecipate di Tamburi Investment Partners, che hanno complessivamente raggiunto risultati migliori di quelli relativi al primo trimestre 2022. Tip chiude i primi tre mesi dell’anno in corso con un utile pro forma di 19,6 milioni – rispetto ai 3,3 milioni di risultato omogeneo al 31 marzo 2022 – e segnala in particolar modo la buona performance di Alpitour, in forte ripresa dopo aver sofferto per gli effetti delle restrizioni legate al Covid.

Il 15 maggio il cda di Tip, gruppo industriale indipendente e diversificato specializzato nell’investimento attivo in imprese, quotato al segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana S.p.A., ha approvato il resoconto intermedio di gestione. Il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2023 è di circa 1,26 miliardi, rispetto agli 1,17 miliardi al 31 dicembre 2022.

La quota di risultato delle partecipazioni collegate da un provento di circa 18,5 milioni, grazie in particolare ai risultati positivi delle partecipate Ipgh S.p.A., controllante del gruppo Interpump, Ovs S.p.A., Ith S.p.A., controllante del gruppo Sesa, Beta Utensili S.p.A., Sant’Agata S.p.A., controllante del gruppo Chiorino, ed Elica S.p.A.

Alpitour ha segnato nel periodo, per la prima volta nella sua storia, un primo trimestre positivo a livello di Ebitda. Al di là della stagionalità del business del Gruppo, i risultati economici e la raccolta ordini superiore alle previsioni consentono di proiettare un risultato molto positivo per l’anno in corso.

Come sottolinea la nota di Tip, “Alpitour S.p.A., superata la crisi del turismo dovuta al Covid, è ripartita con una velocità di crescita di fatturato, ordini e redditività oltre le più ottimistiche previsioni. Nell’esercizio in corso dovrebbe quindi essere superata – anche in modo rilevante se non avverranno eventi al momento imprevedibili – la redditività del gruppo Alpitour negli anni record».