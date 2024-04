Tap Air, in estate 10 frequenze a settimana sulla Firenze-Lisbona

La summer di Tap Air Portugal, vettore membro di Star Alliance, si arricchisce sulla rotta Firenze-Lisbona con 10 collegamenti settimanali che sono stati presentati insieme a Toscana Aeroporti nel corso di un evento dedicato agli agenti di viaggi e ai professionisti del settore turistico.

Quest’anno l’impegno di Tap in Toscana si traduce in un doppio collegamento nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Oltre all’incremento dei collegamenti, la summer include orari ottimizzati per massimizzare le opportunità di connessione, garantendo così ai viaggiatori di lungo raggio transiti più fluidi e tempi di attesa ridotti. Fra le destinazioni servite con comode coincidenze dal network del vettore, Rio de Janeiro, San Paolo, Fortaleza, Recife, Natal, Salvador de Bahia in Brasile, Boston, Chicago, Miami, New York, San Francisco, Washington, Toronto e Montreal in Nord America, ma anche Dakar, Luanda, Maputo e Capo Vede nel resto del mondo.

«La nostra collaborazione – ha sottolineato Davide Calicchia, market manager di Tap Air Portugal in Italia – è molto più di una semplice crescita nelle frequenze ma la creazione di esperienze di viaggio senza soluzione di continuità a beneficio dei nostri passeggeri».

Riconfermata anche la formula Portugal Stopover per i passeggeri delle tratte intercontinentali che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto ma che si fermano in una di queste città, che possono beneficiare, all’andata e al ritorno, di una sosta in Portogallo fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa.