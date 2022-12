Tempesta di neve, aeroporti in tilt nel Regno Unito

Trasporti e aeroporti in tilt nel Regno Unito per la forte nevicata che si è abbattuta in queste ore sul Paese con allerta gialla diramata per Scozia, Londra e Inghilterra sud-occidentale.

Il ciclone Efrain – questo il nome dell’anomalo fenomeno atmosferico centrato sul Canale della Manica – ha costretto l’aeroporto londinese di Stansted a sospendere tutti i voli. Ritardi e cancellazioni riguardano anche Heathrow e Gatwick, coperti di neve e ghiaccio e avvolti dalla nebbia, mentre ritardi si registrano anche nei trasporti ferroviari. La tempesta potrebbe durare ancora giorni e gli scali, in particolare, torneranno operativi solo quando le condizioni meteo lo permetteranno.

Tra le compagnie coinvolte nei disagi c’è anche Wizz Air, costretta a cancellare alcuni dei suoi voli da e per gli aeroporti di Londra Luton e Londra Gatwick. Il vettore spiega in uno statement: “Le interruzioni del trasporto pubblico locale hanno impedito al personale aeroportuale (tra i quali addetti ai controlli di sicurezza, agenti di assistenza a terra, personale addetto allo sbrinamento degli aeromobili) di raggiungere il proprio posto di lavoro, mentre gli oltre 10 centimetri di neve accumulati sulle piste e in altri punti degli aeroporti hanno impedito alle compagnie aeree di partire o atterrare in diversi aeroporti del Regno Unito”.

“I team di Wizz Air – si legge ancora – stanno lavorando duramente per ripristinare le normali operazioni, ma in questa fase ci sono una serie di fattori al di fuori del controllo della compagnia aerea”.

Il vettore poi si giustifica con i passeggeri: “Sebbene la compagnia aerea stia lavorando duramente con i suoi partner locali per fornire una sistemazione alberghiera ai passeggeri bloccati, Wizz Air avverte che, a causa delle decine di migliaia di passeggeri bloccati in diversi aeroporti del Regno Unito, trovare una sistemazione adeguata potrebbe richiedere più tempo del previsto”.