Tgv InOui: al via le vendite delle tratte interne tra Milano, Torino e Oulx

Tgv InOui ha aperto le vendite dei biglietti per le tratte interne tra Milano, Torino e Oulx. Che sia per un weekend in montagna o per un city break, la compagnia ferroviaria offre ai clienti una soluzione di viaggio confortevole e conveniente a partire da 10 euro.

Il comfort è garantito dagli standard Inoui con carrozze moderne e spaziose e sedili comodi sia in prima che in seconda classe. A disposizione dei viaggiatori ci sono anche prese di corrente, wifi gratuito, e un portale con film, podcast e riviste digitali per rendere il viaggio ancora più piacevole.

È previsto un collegamento al giorno in entrambe le direzioni tra Milano, Torino e Oulx. La partenza è alle 14:10 dalla stazione di Milano Porta Garibaldi, con arrivo a Oulx alle 16:33 e fermata intermedia a Torino Porta Susa prevista alle 15:41. Nella direzione opposta, la partenza da Oulx è programmata per le 20:52, con arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 23:10 e fermata a Torino Porta Susa alle 21:48. Alla riapertura della linea, per ora interrotta a seguito della frana nella Valle della Maurienne, saranno disponibili ben tre collegamenti al giorno.

Tgv InOui rappresenta una soluzione di viaggio a basso impatto ambientale, ideale anche per le brevi distanze. Per soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori, Tgv InOui offre un’ampia gamma di soluzioni. Tra queste, ci sono le Carte Avantage, le carte fedeltà disponibili nelle versioni “giovane”, “adulto” e “senior”, che garantiscono sconti del 30% o del 60% sul prezzo del biglietto.

Per chi viaggia in famiglia, invece, ogni treno è dotato di uno spazio dedicato alle famiglie con 4 sedili, uno di fronte all’altro, e un tavolo pieghevole. I bambini sotto i 4 anni viaggiano gratuitamente in braccio ai genitori, mentre per quelli più grandi sono previste tariffe ridotte al 50%. E non solo: anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti a bordo con tariffe a partire da 7 euro.