Th Resorts fa il restyling al sito web

Nuovo passo in avanti nel percorso di rafforzamento del proprio posizionamento per Th Resorts, che ha presentato il nuovo sito web completamente rinnovato nella struttura, nei contenuti e nell’esperienza di navigazione.

Un progetto che si inserisce in una strategia più ampia di evoluzione del marketing e della comunicazione del Gruppo, avviata con il rifacimento dei cataloghi e con un lavoro mirato di segmentazione dell’offerta, presentato nei mesi scorsi al Ttg di Rimini.

Il nuovo sito è stato progettato per offrire una navigazione più intuitiva e coerente con le diverse tipologie di prodotto, valorizzando l’identità dei resort, le specificità delle destinazioni e i servizi distintivi del brand. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla chiarezza dei contenuti e alla fruibilità delle informazioni, in un’ottica di supporto concreto anche al lavoro del trade.

La piattaforma digitale diventa così uno strumento strategico, in grado di accompagnare agenti di viaggi e partner nella proposta dell’offerta Th Resorts, rendendo più immediata la lettura dei prodotti e più efficace il dialogo con il cliente finale.

«Il nuovo sito rappresenta un tassello fondamentale di un percorso strutturato che stiamo portando avanti per rendere il nostro marketing e la nostra comunicazione sempre più allineati a standard di livello – dichiara Maria Antonella D’Urbano, direttore marketing e organizzazione di Th Resorts – Dopo il lavoro sui cataloghi e sulla segmentazione dell’offerta, era naturale intervenire anche sul digitale, con l’obiettivo di costruire uno strumento moderno, chiaro e funzionale, capace di raccontare al meglio il valore dei nostri resort e di supportare in modo concreto il trade».

