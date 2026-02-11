Th Resorts fa il restyling al sito web

11 Febbraio 08:55 2026

Nuovo passo in avanti nel percorso di rafforzamento del proprio posizionamento per Th Resorts, che ha presentato il nuovo sito web completamente rinnovato nella struttura, nei contenuti e nell’esperienza di navigazione.

Un progetto che si inserisce in una strategia più ampia di evoluzione del marketing e della comunicazione del Gruppo, avviata con il rifacimento dei cataloghi e con un lavoro mirato di segmentazione dell’offerta, presentato nei mesi scorsi al Ttg di Rimini.

Il nuovo sito è stato progettato per offrire una navigazione più intuitiva e coerente con le diverse tipologie di prodotto, valorizzando l’identità dei resort, le specificità delle destinazioni e i servizi distintivi del brand. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla chiarezza dei contenuti e alla fruibilità delle informazioni, in un’ottica di supporto concreto anche al lavoro del trade.

La piattaforma digitale diventa così uno strumento strategico, in grado di accompagnare agenti di viaggi e partner nella proposta dell’offerta Th Resorts, rendendo più immediata la lettura dei prodotti e più efficace il dialogo con il cliente finale.

«Il nuovo sito rappresenta un tassello fondamentale di un percorso strutturato che stiamo portando avanti per rendere il nostro marketing e la nostra comunicazione sempre più allineati a standard di livello – dichiara Maria Antonella D’Urbano, direttore marketing e organizzazione di Th Resorts – Dopo il lavoro sui cataloghi e sulla segmentazione dell’offerta, era naturale intervenire anche sul digitale, con l’obiettivo di costruire uno strumento moderno, chiaro e funzionale, capace di raccontare al meglio il valore dei nostri resort e di supportare in modo concreto il trade».

