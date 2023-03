Tianguis 2023: la scalata turistica del Messico continua

(CITTÀ DEL MESSICO) Dal nono al secondo posto nella classifica degli Stati più visitati nel 2021. Dietro solo alla Francia. Il Messico presenta i suoi numeri in occasione del Tianguis Turístico, la fiera più grande del Paese, che è arrivata alla sua 47ª edizione. Per la prima volta l’evento si è tenuto nella Capitale, a Città del Messico, dove dal 26 al 29 marzo sono arrivati oltre 200 buyer e 700 aziende da 70 destinazioni internazionali.

«Siamo molto contenti di aver ospitato i rappresentati della industria turistica di tutto il mondo in questo che possiamo dire è di sicuro un anno straordinario – ha aggiunto il ministro del Turismo messicano, Miguel Torruco Marqués – Il Messico è un mosaico di storia, cultura, tradizioni, folklore e gastronomia e questo evento ci permette di presentare la nostra variegata offerta turistica che include spiagge, montagne, siti archeologici, aree naturali e 132 Pueblos Mágicos. La strategia di non chiudere le frontiere durante la pandemia, insieme al piano nazionale di vaccinazione, ci ha premiato e questi sono i risultati. Mentre le altre grandi potenze turistiche hanno registrato un calo di turisti fino all’86%, in Messico siamo arrivati solo al 46%, e questo ci ha permesso di diventare il secondo Paese più visitato al mondo nel 2021. Questo anno il consumo turistico supererà i 164mila milioni di dollari, con una crescita del 7,5% in più rispetto a quello stimato nel 2022. I turisti arrivano principalmente dagli Stati Uniti, Canada, Francia, Germania e Colombia».

Ottantamila gli incontri fissati tra buyer ed espositori messicani durante l’evento, ma soprattutto per la prima volta il Tianguis si è spostato anche nelle strade della città, con gli stand dei 31 Stati messicani allestiti lungo il paseo de la reforma, una delle strade più famose della Capitale messicana.

«Città del Messico è una destinazione che offre ai visitatori una esperienza unica e ineguagliabile – aggiunge Nathalie Veronique Desplas, ministro locale del Turismo – Si va dalle piramidi ai musei di livello mondiale, agli acquisti nei mercati tradizionali e la vita notturna».

Al di là della offerta culturale, la città messicana ha rinnovato più di 16 parchi pubblici e da poco ha ricevuto il premio mondiale come Città verde 2022, grazie agli investimenti nella mobilità pubblica.

Durante il Tianguis sono state presentate alcune novità come la presentazione prevista per settembre del 2023 del primo treno Maya, il nuovo progetto che dovrebbe collegare i vari Stati del sud del Paese da Cancun a Palenque, in Chiapas, passando per i più famosi siti archeologici come quello di Chichen Itza, il cui primo tratto (da Cancún a Merida) dovrebbe entrare in funzione dal prossimo dicembre.

Intanto per il 2024 il Tianguis tornerà ad Acapulco, nello stato di Guerrero. Con la speranza che i numeri del turismo continuino a crescere.