TikTok conquista i viaggiatori: 9 miliardi di visualizzazioni per #traveltok

Tra le nuove frontiere del travel c’è senza dubbio TikTok: la piattaforma di intrattenimento è oggi sempre più utilizzata per farsi ispirare e per scoprire le prossime tendenze in fatto di destinazioni, ristoranti e attrazioni. «Un’incredibile opportunità per le organizzazioni turistiche di raggiungere un nuovo pubblico in costante ricerca di ispirazioni», commenta Stuart Flint, head of global business solutions for Europe di TikTok.

L’hashtag #traveltok ha superato 8,8 miliardi di visualizzazioni, mentre #tiktokmademebookit ha raggiunto i 121 milioni.

A snocciolare una serie di dati utili sul tema, la ricerca “Marketing Science Eu Travel Vertical” condotta da Walnut Unlimited: il 74% degli utenti ritiene che i contenuti di viaggio o vacanze nell’app siano creativi e il 72% li considera interessanti, mentre il 77% dichiara esplicitamente che la piattaforma ha giocato un ruolo centrale nella scoperta di una destinazione o prodotto correlato al viaggio.

«TikTok sta diventando la nuova frontiera del processo di discovery e questo accade nel turismo più che in qualsiasi altro settore – dichiara Flint – Quasi il 50% degli utenti ha acquistato un prodotto relativo a vacanze o viaggi, dopo essere stato ispirato dai contenuti visualizzati sulla nostra piattaforma, e il 74% di questi acquisti non era pianificato. Un’enorme opportunità per i brand del turismo».